Japonya'da enflasyon 6 ayın zirvesine çıktı

Japonya'da yıllık tüketici enflasyonu haziran ayında yüzde 1,5'ten yüzde 1,7'ye yükselerek aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Enflasyondaki hızlanmada, hükümetin enerji sübvansiyonlarını kademeli olarak azaltmasıyla elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüşün yavaşlaması etkili oldu.

Ulaştırma ve sağlık fiyatları yükseldi

Haziran ayında ulaştırma fiyatları yıllık bazda yüzde 2,4 artarken, mayıs ayında bu oran yüzde 1,9 seviyesindeydi.

Konut fiyatlarındaki artış yüzde 1'e, ev eşyaları grubundaki artış ise yüzde 2,4'e yükseldi. Sağlık grubunda fiyatlar yıllık bazda yüzde 1,3 artarken, mayıs ayında bu kalemde değişim görülmemişti.

Buna karşılık eğlence ve kültür grubunda enflasyon yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e gerilerken, eğitim grubunda fiyatlar yüzde 6 düşerek deflasyon eğilimini sürdürdü.

Gıda enflasyonu yavaşladı

Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 3,2 artarak mayıs ayındaki yüzde 3,5 seviyesinden geriledi ve Temmuz 2024'ten bu yana en düşük artış hızını kaydetti.

Bu yavaşlamada pirinç fiyatlarının üst üste ikinci ay gerilemesi etkili oldu.

Çekirdek enflasyon hedefin altında kaldı

Taze gıda fiyatlarını hariç tutan çekirdek enflasyon ise haziran ayında yüzde 1,4'ten yüzde 1,6'ya yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen veri, mart ayından bu yana en yüksek seviyeye işaret etse de çekirdek enflasyon beşinci ay üst üste Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yüzde 2 hedefinin altında kaldı.