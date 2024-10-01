Japonya'da işsizlik oranı %2,5'e düştü

Japonya'nın Ağustos ayındaki işsizlik oranı Temmuz ayındaki yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e düştü.

İşsizlik, 1,24'ten 1,23'e geriledi

Mevsimsel olarak düzeltilmiş işsizlik oranı ekonomistlerin yüzde 2,6'lık medyan tahminiyle karşılaştırıldı. Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ağustos ayındaki iş-başvuru oranı temmuz ayındaki 1,24'ten 1,23'e geriledi. Medyan tahmin 1,24'tü.

Öte yandan, Japonya'da özel sektör tarafından salı günü yapılan bir anket, zayıf ekonomi ve zayıf yurtdışı talebi nedeniyle üretim ve yeni siparişlerin daralmasıyla eylül ayında fabrika faaliyetlerinin durgun seyrettiğini gösterdi.