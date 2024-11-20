Japonya'da ortalama pirinç fiyatı ekimde rekor kırdı

Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı açıklamasına göre, 60 kilogram cilalanmamış pirincin ortalama fiyatı ekimde 23 bin 820 yene (153 dolar) çıktı.

Pirincin ortalama fiyatı yüzde 57 arttı

Pirincin ortalama fiyatı Ekim 2023'e oranla yüzde 57 artış gösterdi. Böylece, verilerin kayda geçtiği 2006'dan bu yana, ortalama fiyat en yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan, ülke geneli üretim alanlarına göre fiyat artış oranları da kayda geçirildi.

Hokkaido menşeli "Nanatsuboşi" yüzde 63, Akita menşeli "Akitakomaçi" yüzde 55, Yamagata menşeli "Tsuyahime" yüzde 35, Niigata menşeli "Koşihikari" yüzde 22 yükseldi.

Devlet televizyonu NHK'ye göre, pirincin artan fiyatları, hane halkının yaşam maliyetleri üzerinde baskı oluşturabilir.