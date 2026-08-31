Japonya'da sanayi üretimi 4 aydır artıyor

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Sanayi Bakanlığı verilerine göre üretim yıllık bazda yüzde 4,1 yükseldi. Beklenti yüzde 3,3 artıştı. Sevkiyatlar temmuzda aylık yüzde 2,2 artarken, stoklar yüzde 0,5 yükseldi. Stok-sevkiyat oranı ise yüzde 1,7 geriledi.

Şirketler sanayi üretiminin ağustosta aylık yüzde 6,4 artmasını, eylülde ise yüzde 4,2 düşmesini bekliyor. Üretimde artış kaydeden sektörler arasında üretim makineleri, inorganik ve organik kimyasallar ile elektronik bileşen ve cihazlar yer aldı. Motorlu taşıtlar hariç ulaşım ekipmanları ve fabrikasyon metal ürünlerinde ise düşüş görüldü.

Temmuz verileri, İran savaşı kaynaklı tedarik zinciri baskıları ve yükselen işletme maliyetlerine rağmen Japon üreticilerin dirençli kaldığını gösterdi. Zayıf yen ihracatçılar üzerindeki baskıyı kısmen hafifletti.

Meiji Yasuda Research Institute ekonomisti Takafumi Fujita, küresel yapay zekâ talebinin güçlü kaldığını, özellikle Asya'ya yönelik çip bağlantılı ürünlerde üretim ve ticaretin sağlam seyrettiğini söyledi. Fujita, ikinci çeyrekte şirket güvenindeki bozulmanın yatırımları baskıladığını ancak ilerleyen dönemde yatırımların toparlanmasını beklediklerini belirtti.

Ayrı verilere göre perakende satışlar temmuzda aylık yüzde 2,4 arttı. Hanehalkı harcamaları ise hazirana kadar yedi ay üst üste gerilemişti.

Japonya Merkez Bankası, üretim ve ihracatın bir süre genel olarak yatay seyretmesini, Orta Doğu geriliminin etkisinin güçlü küresel yapay zekâ talebiyle dengelenmesini bekliyor. BOJ'un bir sonraki politika kararı 18 Eylül'de açıklanacak.