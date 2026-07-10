Japonya'da üretici enflasyonu üç yılın zirvesinde

Japonya Merkez Bankası (BOJ) verilerine göre, üretici fiyat endeksi (ÜFE) haziran ayında yıllık bazda yüzde 7,1 yükseldi.

Böylece üretici enflasyonu, piyasa beklentisi olan yüzde 6,8'i aşarken, Mart 2023'ten bu yana en güçlü yıllık artışını kaydetti. Mayıs ayına ilişkin artış ise yüzde 6,6 olarak revize edildi.

Maliyet baskıları fiyatlara yansıyor

Veriler, şirketlerin Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin yol açtığı maliyet baskılarını fiyatlara daha güçlü yansıtmaya başladığına işaret etti.

BOJ da yayımladığı son raporda, girdi maliyetlerindeki artışın tüketici fiyatlarına geçmiş dönemlere kıyasla daha hızlı yansıdığına dikkat çekerek, bunun yılın ilerleyen dönemlerinde enflasyonu yukarı çekebileceği uyarısında bulunmuştu.