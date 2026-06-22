Japonya’dan yarım asır sonra vize ücretlerine tarihi zam

Japonya, yabancı ziyaretçilere uyguladığı vize ücretlerinde yaklaşık 50 yıl aradan sonra kapsamlı bir artışa gitti. Enflasyon ve döviz kurundaki değişimler gerekçe gösterilerek yapılan düzenlemeyle vize harçları beş katına çıkarıldı.

Tek giriş ve çok girişli vizelerde büyük artış

Yeni düzenleme kapsamında 1 Temmuz’dan itibaren tek girişli vize ücreti 3 bin yenden 15 bin yene yükseltildi. Çok girişli vize başvurularında ise ücret 6 bin yenden 30 bin yene çıkarıldı. Jayonya'nın Türkiye'ye uyguladığı 68 yıllık muafiyet ise değişmedi.

BBC'nin aktardığına göre Japon yetkililer, söz konusu düzenlemenin 1978 yılından bu yana vize ücretlerinde gerçekleştirilen ilk kapsamlı revizyon olduğunu belirtti.

Enflasyon ve kur hareketleri etkili oldu

Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Toshimitsu Motegi, yeni ücret tarifesinin enflasyondaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkilerini yansıtmayı hedeflediğini ifade etti.

Son yıllarda değer kaybı yaşayan Japon yeni, 2021’den bu yana devam eden süreçte son 40 yılın en düşük seviyelerine yakın bir seyir izliyor.

Turist sayısında rekor artış yaşandı

Pandemi sonrası uluslararası seyahat hareketliliğinin yeniden hız kazanmasıyla birlikte Japonya’ya yönelik turist ilgisinin önemli ölçüde arttığı belirtiliyor. Yetkililer, vize ücretlerindeki yükselişin kısa vadede turist akışında belirgin bir düşüşe neden olmasının beklenmediğini kaydetti.

Japonya, geçtiğimiz yıl 42,7 milyon yabancı ziyaretçi ağırlayarak uluslararası turizmde tarihi bir rekora ulaştı.

Göç ve oturum işlemlerinde de ücretler yükseldi

Japonya üst meclisi mayıs ayında kabul ettiği düzenlemeyle yalnızca vize ücretlerini değil, yabancılara yönelik çeşitli göç ve oturum işlemlerinin ücretlerini de artırdı.

Yeni uygulamaya göre kalıcı oturum izni başvurularında ücret üst sınırı 300 bin yene çıkarıldı. Oturum statüsünün değiştirilmesi veya kalış süresinin uzatılması işlemlerinde ise ücretlerin 100 bin yene kadar yükselebileceği bildirildi.

Yetkililer, yapılan değişikliklerin Japonya’daki vize ve göçmenlik işlemleri ücretlerini G7 ülkelerindeki ortalama seviyelere daha fazla yaklaştırmayı amaçladığını vurguladı.

Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sürüyor

Japonya ile Türkiye arasında 1958 yılında yürürlüğe giren Vize Muafiyet Anlaşması kapsamında Türk vatandaşları vizesiz seyahat hakkından yararlanmaya devam ediyor.

Anlaşma doğrultusunda umuma mahsus (bordo), hususi (yeşil), hizmet (gri) ve diplomatik (siyah) pasaport sahibi Türk vatandaşları, turistik veya iş amaçlı ziyaretlerinde Japonya’ya 90 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor.

Yaklaşık 68 yıldır yürürlükte bulunan anlaşma, pandemi gibi küresel gelişmeler nedeniyle zaman zaman geçici kısıtlamalara sahne olsa da iki ülke arasındaki vize muafiyeti uygulaması devam ediyor.