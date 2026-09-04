Japonya’nın en büyük bankasından Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
Japonya’nın en büyük bankası Mitsubishi UFJ Financial Group’a bağlı MUFG Research, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 büyüme tahminini yüzde 3,4’ten yüzde 3,2’ye indirdi. Kurum, 2026 ortalama enflasyon tahminini yüzde 29,7, 2027 büyüme tahminini ise yüzde 3,6 olarak açıkladı.
Japonya’nın en büyük bankası Mitsubishi UFJ Financial Group’a (MUFG) bağlı MUFG Research, küresel tahmin tablosunu güncelledi.
Kurum, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,2 büyümesini bekliyor. MUFG’nin önceki tahmin tablosunda 2026 büyüme beklentisi yüzde 3,4 seviyesindeydi.
2026 ortalama enflasyon tahmini yüzde 29,7
MUFG, Türkiye için 2026 ortalama TÜFE tahminini yüzde 29,7 olarak açıkladı.
Kurumun 2027 büyüme tahmini yüzde 3,6, 2027 ortalama enflasyon tahmini ise yüzde 22,2 oldu.
2026 sonu dolar/TL tahmini 51,50
MUFG Research’in dolar/TL tahminleri 2026’nın üçüncü çeyrek sonu için 49,00, dördüncü çeyrek sonu için 51,50 olarak açıklandı.
Kurum, dolar/TL’nin 2027’nin ilk çeyrek sonunda 53,50, ikinci çeyrek sonunda ise 55,50 olmasını bekliyor.