Japonya’nın en büyük hava yolu All Nippon Airways, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

Tokyo İstanbul seferleri Boeing 787-800 tipi uçaklarla haftada 3 gün düzenlenecek uçuşlar, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak.

İGA İstanbul Havalimanı’nda ANA’nın ilk seferi için düzenlenen karşılama töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, Türkiye ve Japonya’nın 2024 yılında diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümünü kutladığını hatırlatarak, ANA’nın İstanbul’a uçmaya başlamasını iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirdi:

“İGA İstanbul Havalimanı olarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi ön planda tutan ANA ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu uçuşlar, yolcularımıza daha fazla bağlantı imkânı sunarak Asya ve Avrupa’daki merkezlere daha hızlı ve verimli ulaşım sağlayacak.”

"Üçlü paralel iniş-kalkış operasyonlarına başlayacağız"

ANA’nın uçuşlarını daha yüksek kapasiteli uçaklarla günlük frekansa çıkarmayı hedeflediklerini belirten Aydın, İGA’nın havacılık sektöründeki güçlü konumunu şu sözlerle vurguladı:

“2024 yılını 80 milyon yolcu ile tamamlayarak küresel havacılıkta önemli bir konuma sahip olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Operasyon kapasitemizi artırarak, Nisan ayında üçlü paralel iniş-kalkış operasyonlarına başlayacağız. Bu gelişme, İGA İstanbul Havalimanı’nı global bir aktarma merkezi olarak daha da ileriye taşıyacak.”

"ANA, İGA İstanbul Havalimanı’na uçuş başlatan 111. havayolu oldu"

İGA İstanbul Havalimanı’na operasyonlara başlamaktan duydukları memnuniyeti aktaran ANA Başkanı ve CEO’su Shinichi Inoue ise şunları söyledi:

“İstanbul'u sürekli büyüyen küresel ağımıza dahil etmekten gurur duyuyoruz. Bu dönüm noktası sadece yolcularımız için seyahat fırsatlarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ve Japonya arasındaki bağın derinleşmesinde de hayati bir rol oynuyor. Ulusları birbirine bağlayan bir köprü olarak, iki ülke arasındaki etkileşimin gelişmeye devam etmesini sağlamaya, daha güçlü bağlar kurmaya ve kültürel alışverişi zenginleştirmeye kendimizi adadık.”

Öte yandan ANA, İGA İstanbul Havalimanı’na uçuş başlatan 111. havayolu oldu. Geçtiğimiz dönemde Sky Express'in eklenmesiyle havalimanındaki toplam hava yolu sayısı 110’a ulaşmıştı.