Javier Milei hayranlığı yatırım kapısını araladı! Elon Musk elektrikli araç pazarına göz dikti

Tesla'nın CEO'su Elon Musk gözünü Arjantin’e dikti. Elektrikli araç piyasasında yatırım hazırlığında olan Musk sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Musk’tan yatırım sinyali geldi

Musk, X platformunda “Şirketlerim Arjantin’e yatırım yapmanın ve ülkeyi desteklemenin yollarını aktif olarak arıyor.” ifadelerini kullandı.

Musk’ın paylaşımı, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’den de yanıt buldu. Milei, Tesla ve SpaceX CEO’sunun gönderisini yeniden paylaştı.

Arjantin Lityum Üçgeni olarak biliniyor

Harvard International Review’a göre, Şili, Arjantin ve Bolivya’dan oluşan “Lityum Üçgeni”, dünyanın lityum rezervlerinin yüzde 75’inden fazlasını barındırıyor. Lityum, elektrikli araç bataryalarının kritik bir bileşeni.

Musk, Javier Milei hayranlığını dile getirmişti

Musk, daha önce de Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin liberal politikalarına ve özel sektöre verdiği güçlü desteğe hayranlığını dile getirmişti. Nisan ayında milyarder, Milei’yi Texas’taki Tesla fabrikasında ağırlamıştı.

Elektrikli araç pazarında büyüme bekleniyor

Statista’nın bir raporuna göre, Arjantin’in elektrikli araç pazarında önemli bir büyüme bekleniyor. 2024 yılında 22.2 milyon dolarlık bir gelir öngörülüyor. Bu büyümenin 2024’ten 2029’a kadar yıllık yüzde 10.62’lik bir büyüme oranıyla devam etmesi ve 2029’da tahmini pazar hacminin 36,7 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Eğer gerçekleşirse, Musk’ın Arjantin’deki yatırımı bu büyümeyi hızlandırabilir ve ülkedeki elektrikli araç pazarının gelişimini, altyapıyı, inovasyonu ve tüketici adaptasyonunu potansiyel olarak artırabilir.