Jeff Bezos Liverpool'a ortak olabilir

New York Times'ın haberine göre, Britanyalı iş insanı Amit Bhatia liderliğindeki konsorsiyum, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yaklaşık yüzde 30 hissesini satın almak için hazırlıklara başladı.

Haberde, konsorsiyumun hazırladığı taslak teklifin 1,35 milyar sterlin seviyesinde olduğu belirtilirken, bu değerlemenin kulübün toplam piyasa değerini yaklaşık 4,5 milyar sterlin olarak işaret ettiği ifade edildi.

Bezos ilk kez bir spor kulübüne yatırım yapabilir

Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, kariyerindeki ilk doğrudan spor kulübü yatırımını gerçekleştirmiş olacak.

Bezos'un daha önce ABD Ulusal Futbol Ligi (NFL) ekipleriyle ilgilendiği yönünde haberler gündeme gelmiş ancak bugüne kadar herhangi bir kulüp satın alımı gerçekleşmemişti.

Liverpool, kısa süre önce 700 milyon sterlini aşan rekor gelir açıklamıştı.