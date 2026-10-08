Jefferies: Hürmüz krizinden sonra enerji güvenliği uzun vadeli yatırım konusu oldu

Hürmüz Boğazı’nda küresel petrol arzının %20’sinden fazlasını ve benzer oranda LNG akışını kesen krizde, enerji sistemi günlük yaklaşık 21 milyon varillik kaybın %55’ini telafi etti. Telafide bypass boru hatları, ilave üretim ve envanter salımları etkili olurken, günlük 6,8 milyon varillik bölümü düşük tüketim ve talep yönetimi oluşturdu.

Altı çözüm 2030’a kadar %70’i karşılıyor

McKinsey tarafından belirlenen altı çözüm; elektrifikasyon ve temiz enerji, kömür ikamesi, alternatif petrol ve gaz tedariki, yeniden yapılandırılmış ticaret rotaları ile genişletilmiş envanter ve talep yönetimini kapsıyor. Raporda, söz konusu önlemlerin 2030’a kadar kriz öncesi Hürmüz akışlarının %35-70’ini dengeleyebileceği, en iyimser senaryoda dahi akışların tamamının ikame edilemeyeceği kaydedildi.

Nüfusun %95’i ithalata bağımlı

Raporda küresel kırılganlığa da işaret edildi. Küresel nüfusun %95’inin enerji ithalatına bağımlı bölgelerde yaşadığı, enerji ticaretinin üçte ikisinin en az bir deniz dar geçidinden geçtiği belirtildi. Mevcut temiz teknolojilerin, mevcut petrol ve gaz kullanımının yaklaşık %30’unu teknik olarak ikame edebileceği ifade edildi.

Uzun vadeli yatırım teması

Jefferies, söz konusu tablonun enerji güvenliğini uzun vadeli yatırım konusu haline getirdiğini bildirdi. Raporda, bypass boru hatları, LNG ve yeniden gazlaştırma altyapısı, depolama ve şebeke yatırımlarının öne çıkabileceği ifade edildi.