Jefferies Stratejisti Gun: Trump, seçim öncesi Türkiye'ye dolar swap hattı sunabilir

Bloomberg News’in aktardığına göre Jefferies stratejisti Durukal Gun, bugün yayımladığı raporda Trump yönetiminden Türkiye’ye yönelik destek adımları gelebileceğini öne sürdü.

Gelebilecek desteğin geçen yıl Arjantin’e sağlanan pakete benzer olabileceğini ifade eden Gun, bu desteğin politika yapıcıların liranın değer kaybını yönetme, enflasyon beklentilerini kontrol altında tutma ve dolarizasyonu caydırma çabaları üzerindeki baskıyı azaltabileceğini söyledi.

Gun ayrıca son aylarda yatırımcıların daha yüksek finansal riskleri fiyatlamasıyla yükselen Türkiye kredi temerrüt takaslarının da böyle bir destekle gerileyebileceğini belirtti.

Türkiye için swap hattı iddiası

Gun raporunda, Türkiye’nin “Arjantin örneğine benzer şekilde seçimler öncesinde ABD’den döviz swap hattı alabileceği makul bir senaryo” gördüklerini söyledi. Ancak bu konuda daha fazla ayrıntı vermedi.

ABD Hazine Bakanlığı’nın Arjantin’e yönelik destek paketi, ülkenin merkez bankasıyla 20 milyar dolarlık bir döviz swap çerçevesini ve ABD’nin doğrudan peso alımlarını içeriyordu. Söz konusu önlemler, ara seçimler öncesinde piyasaları istikrara kavuşturmak ve pesoda olası bir kaçışı önlemek amacıyla tasarlanmıştı.

ABD–İran belirsizliği Türkiye’nin para politikası beklentilerini etkiliyor

Öte yandan Gun, ABD ile İran arasındaki belirsizlikleri gerekçe göstererek Türkiye’nin haziran ayında faiz artırmaktan kaçınabileceğini söyledi. Stratejiste göre Merkez Bankası, kalıcı şoklar için politika faizi değişikliklerini saklı tutarken faiz koridorunu ayarlayarak kademeli tepki verme yolunu seçebilir.

Bununla birlikte Gun, daha olumlu bir jeopolitik senaryoda bile 2026’da faiz indirimleri için sınırlı alan olduğunu öngördü ve enflasyonun 2026 sonunda yüzde 31, 2027’de ise yüzde 25 seviyesinde olacağını; politika faizinin de gelecek yıl boyunca yüzde 35-36 aralığında kalacağını tahmin etti.