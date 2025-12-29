Jeopolitik gerilim azaldı, altın ve gümüş fiyatları geri çekildi

Spot altın, yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 512,74 dolar seviyesinde işlem gördü. Altın, cuma günü 4 bin 549,71 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,4 kayıpla 4 bin 536,40 dolara geriledi. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde 4 bin 472 dolar seviyelerine kadar geri çekilme yaşladı.

Gram altın ne kadar?

Ons altın tarafında yaşanan geri çekilmenin ardından gram altın tarafında da düşüş başladı. Gram altın haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,3'lük düşüşle başladı. Altının gram fiyatı 6 bin 230 TL seviyelerine işlem görüyor. Gram altın fiyatı 6 bin 174 lira seviyesine kadar geri çekilme yaşadı.

Gümüş rekor sonrası sert düzeltme yaptı

Spot gümüş yüzde 1,3 düşüşle 78,12 dolara indi. Gümüş, seansın erken saatlerinde 83,62 dolar ile tarihi zirvesini test etmişti.

Trump–Zelenskiy görüşmeleri piyasayı rahatlattı

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Kar satışları ile Trump ve Zelenskiy arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik yapıcı görünen görüşmelerin birleşimi, altın ve gümüşü baskı altına aldı” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya “çok yaklaştıklarını, belki de çok çok yakın olduklarını” söyledi.

Gümüş yılın yıldızı oldu

Gümüş, yıl başından bu yana yüzde 181 artışla altını geride bıraktı. ABD’de “kritik mineral” olarak sınıflandırılması, arz kısıtları, düşük stok seviyeleri ve artan sanayi ile yatırım talebi bu yükselişi destekledi.

Altında 2025 rallisi

Cnbce'nin derlediği habere göre, altın da 2025 yılında güçlü bir performans sergileyerek şimdiye kadar yüzde 72 yükseldi ve birçok kez rekor tazeledi. Bu yükselişte ABD’de faiz indirimlerine yönelik beklentiler, jeopolitik riskler, merkez bankalarının dolardan ve ABD varlıklarından uzaklaşma eğilimiyle artan alımlar ve ETF’lere güçlü girişler etkili oldu.

Hedefler yukarıda

Waterer, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir sonraki başkanının daha güvercin bir politika benimsemesi halinde, altının gelecek yıl 5 bin dolar seviyesini hedefleyebileceğini söyledi.

Gümüş için ise “Faiz indirimleri, güçlü sanayi talebi ve arz sıkıntılarının devam etmesi, 2026’da fiyatları 100 dolara taşıyabilecek bir zemin oluşturabilir” yorumunu yaptı.

Fed beklentisi sürüyor

Piyasalar, gelecek yıl ABD’de iki faiz indirimi beklemeye devam ediyor. Faiz getirisi olmayan varlıklar, düşük faiz ortamlarında genellikle daha iyi performans gösteriyor.

Platin ve paladyumda düşüş

Spot platin yüzde 0,4 gerileyerek 2.441,20 dolara indi; gün içinde 2.478,50 dolar ile rekor kırmıştı. Paladyum ise yüzde 8’lik sert düşüşle 1.771,99 dolara geriledi.