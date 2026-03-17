Jeopolitik gerilim ve valör etkisi: Borsa İstanbul’da kritik haftaya giriş

Borsa İstanbul'da bayram öncesindeki kısa çalışma haftasında "valör" avantajı ve dezavantajı ön plana çıkıyor. Dr. Nuri Sevgen, yaşanan satışların temel sebebinin, işlemlerin takasının bayram sonrasına sarkmadan nakite dönmek isteyen veya kredi pozisyonlarını ayarlamak isteyen yatırımcıların hareketleri olduğunu belirtti. Bugün yapılan işlemlerin takasının 23 Mart Pazartesi günü gerçekleşeceğini ifade eden Sevgen, bu durumun 4-5 günlük ciddi bir valör avantajı yarattığını vurguladı. Dün satış yapan yatırımcıların bu avantajı kullanarak bugün yeniden alıma geçebileceğini, bu nedenle piyasanın yukarı yönlü bir başlangıç yapabileceğini öngördü.

Teknik Analiz: 13.300 puan kritik eşik

Endekste teknik seviyelere dikkat çeken Dr. Sevgen, 12.800 civarının daha önce dönülen kritik bir destek bölgesi olduğunu hatırlattı ve ana trendin 11.000 seviyelerinden başladığını ve şu anki yükselen trend desteğinin 12.550-12.600 civarında bulunduğunu belirtti. Yukarı yönlü hareketin ivme kazanması için 13.300 puan seviyesinin geçilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Sevgen, bu seviyenin üzerindeki kapanışların ortalamaların birbirini yukarı kesmesini sağlayarak yükselişi 13.500 puan bandına taşıyabileceğini söyledi. Dr. Sevgen kötü bir haber gelmediği takdirde, endeksin 13.000 puanın üzerinde tutunma ihtimalini kuvvetli görüyor.

Jeopolitik gerilimler ve "petrodolar" savaşı

Küresel piyasalarda İran ile yaşanan gerilimin sadece bölgesel bir çatışma değil, Amerikan dolarının dünyadaki hakimiyetini koruma çabası olduğunu belirten Dr. Sevgen, bu durumu bir "imparatorluklar savaşı" olarak nitelendirdi. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün Amerikan dolarının geleceği için kritik olduğunu, başarısızlık durumunda doların gücünün ciddi tehlikeye girebileceğini ifade etti. Dr. Sevgen Türkiye açısından en büyük endişenin, NATO’nun 4. ve 5. maddeleri üzerinden sürece dahil edilmesi olduğunu, böyle bir durumun Türkiye’yi istemediği bir kara savaşı bataklığına çekme riski taşıdığını vurguladı.

Emtia ve kripto dünyasında mevcut durum

Değerli metaller, petrol ve Bitcoin üzerindeki beklentilerini kapsamlı bir şekilde analiz eden Dr. Sevgen, altın fiyatlarında 5.000 doların altındaki seviyelerin büyük bir risk yaratmayacağını, 4.800 doların önemli bir destek bölgesi olduğunu ve 5.100 doların üzerindeki hareketlerin alım sinyali olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Gümüş piyasasında ise 72,5-75 dolar bandının bir alım fırsatı sunduğunu, 85 doların üzerindeki kalıcılığın ise yükseliş trendini teyit edeceğini ifade etti. Dr. Sevgen Bitcoin cephesinde 70.000 dolar seviyesi korunduğu sürece 80.000 dolar hedefinin güncelliğini koruduğunu ve potansiyelin 87.000-90.000 dolar bandına kadar uzanabileceğini söylerken; petrol fiyatlarında ise stresin azalması için Brent petrolün 98 doların, krizin bittiğini söylemek için ise 85 doların altına inmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kriz döneminde yatırım fırsatları ve mevsimsel döngü

Piyasaların mevsimsel istatistiklerine değinen Dr. Sevgen, Mart aylarının genellikle vergi ödemeleri ve TL sıkışıklığı nedeniyle satış baskılı geçtiğini, ancak nisan ortasından itibaren yükseliş hareketinin yeniden başlama eğiliminde olduğunu belirtti. Kriz anlarında en doğru yöntemin sakince beklemek olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, emlak sektöründe Dubai'nin trilyonlarca dolarlık yatırımlar nedeniyle göz ardı edilmemesi gereken bir fırsat sunabileceğini de sözlerine ekledi.