Jeopolitik gerilimin Türkiye'ye olası etkileri izleniyor! Güvenli varlıklara yönelim arttı

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısıyla Orta Doğu’da tansiyonun yükseldi. Çatışmaların bölgeye yayılacağı endişesi artarken güvenli varlıklara küresel yönelim de arttı. Yurt içinde ise hem artan gerilim ve bu sürecin Türkiye'ye olası etkisi izleniyor.

Dolar haftanın en büyük kazancını elde etti

Küresel piyasalarda dolar, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından güvenli varlıklara yönelimle bir haftanın en büyük kazanımı kaydetti. Dolar/TL artan jeopolitik gerilim ardından güne sınırlı yükselişle güne 34.22'li seviyelerden başladı.

Petrol fiyatları tırmanışa geçti

Ortadoğu'da çatışmaların yayılacağı endişeleri kuvvetlenirken petrol fiyatları arzın aksayabileceği beklentisiyle yükseldi.

Gerilimin Türkiye’ye olası etkileri endişe yaratıyor

İran, İsrail'e düzenlediği füze saldırısının yeni bir provokasyon olmaması halinde sona erdiğini açıklarken, İsrail ve ABD Tahran'a misillemede bulunacaklarını belirttiler.

İsrailli yetkililer, Axios'ta yer alan habere göre, İran'ın dün düzenlediği füze saldırısına birkaç gün içinde "büyük bir misillemede" bulunacaklarını, İran'daki petrol üretim tesislerini hedef alabileceği belirttiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün TBMM açılışında yaptığı konuşmada savaşın bölgede yayılabileceği endişesine vurgu yaptı. Erdoğan "İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" dedi.

Gecelik faizler yeniden politika faizinin altına indi

Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasının etkisinin piyasaya tam yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faizler dün yeniden politika faizinin altına indi. TCMB'nin 1.2 milyar dolara yaklaşan ters swap işlemi ve zorunluk karşılık kararının etkisine rağmen gecelik faiz ancak bir gün politika faizi üzerinde kalabildi.

Gecelik faiz geçen haftaki yüzde 47'li seviyelerden Pazartesi günü yüzde 50.6 civarına yükselse de dün tekrar yüzde 49.6'ya geriledi. Likidite fazlası 400 milyar TL'den gerilese de dün 260 milyar TL civarında seyretti.

Rezervlerde rekor bekleniyor

TL likidite fazlası yaratan ana unsur ise TCMB'nin ilk çeyrek sonundan beri 95 milyar dolara yaklaşan rezerv birikiminin yarattığı TL olmaya devam ediyor.

Bankacılar bu tutara ek olarak geçen hafta TCMB'nin net rezervlerinde yaklaşık 2.5 milyar dolar artış gerçekleştiğini hesaplıyorlar. Hesaplamalara göre toplam rezerv ise 1 milyar dolar artışla 157.5 milyar dolar ile yeni rekora ulaşacak.

TCMB'nin faiz indirimlerinin zamanı izleniyor

Piyasalarda ayrıca ABD'de kısa süre önce başlayan faiz indirim döngüsüne TCMB'nin ne zaman katılacağı yakından izleniyor.

Ekonomistlere göre TCMB'nin son mesajları bugün gündemde olmayan faiz indiriminin son çeyrek verilerine göre gündeme gelebileceğinin en önemli işareti olarak görüldü.

Reuters anketi en erken Kasım ayında başlayacak ve büyük bölümü önümüzdeki yıl olmak üzere 2025 sonuna kadar 20 tam puanın üzerinde faiz indirimi beklentisi içeriyor.

Gözler enflasyon ve TCMB’nin açıklamalarına çevrildi

Piyasalarda yarın enflasyon verisi ve TCMB açıklamaları öne çıkacak. TÜFE'nin Eylül ayında nispeten yavaşlayarak aylık yüzde 2.2 artması, yıllık bazda 2021'den beri ilk kez politika faizinin altına yüzde 48.3 seviyesine düşmesi bekleniyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yarınki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu sunumu da piyasalarda yakından izlenecek.