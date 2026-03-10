Jeopolitik gerilimlerin Türkiye ekonomisine yansımaları

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Başekonomisti ve Direktörü Dr. Burcu Ünüvar, bölgede artan jeopolitik gerilimi değerlendirirken ABD Başkanı Trump’ın stratejik yaklaşımına dikkat çekti. Trump’ın bölgeye ciddi bir maliyetle askeri yığınak yaptığını belirten Dr. Ünüvar, ülkeyi bir "iş adamı" mantığıyla yöneten Trump’ın bu yüksek maliyetin karşılığında somut bir kazanım elde etmeden geri adım atmayacağını öngördüğünü ifade etti. Bu durumun enerji ve emtia piyasalarındaki oynaklığı beslemeye devam edeceğini vurgulayan Dr. Ünüvar, çatışmanın ekonomik etkilerinin sadece 2026 yılıyla sınırlı kalmayıp 2027 yılına da sarkabileceği uyarısında bulundu.

Enerji fiyatlarının ekonomiye yansıyan bedeli

Türkiye ekonomisi için petrol fiyatlarındaki yükselişin faturasını rakamlarla ortaya koyan Dr. Ünüvar, petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın Türkiye’nin cari açığına yaklaşık 12 milyar dolar ek yük getirdiğini ve enflasyonu en az 2,5 puan yükselttiğini belirtti. Piyasada yapılan matematiksel hesapların gerçekte işin yalnızca ‘minimum’ boyutunu yansıttığını vurgulayan Dr. Ünüvar, rakamların ötesinde, ‘savaş kapıda’ algısının tetikleyeceği stokçuluk davranışı ve beklentilerdeki bozulmanın enflasyonu tahminlerin ötesine taşıyabilecek risklere dikkat çekti.

Turizm gelirlerinde risk ve TL baskısı

Jeopolitik risklerin sadece giderleri artırmakla kalmayıp gelir kanallarını da tehdit ettiğini ifade eden Dr. Ünüvar, turizm sektöründeki sigorta sorununa dikkat çekti. Avrupalı sigorta şirketlerinin bölgedeki riskler nedeniyle turistleri sigortalamayı kabul etmemesi durumunda Türkiye'nin turizm gelirlerinde ciddi kayıplar yaşanabileceğini ve bu durumun Türk Lirası üzerinde ek bir kırılganlık yaratacağını vurguladı. Havacılık, turizm ve dış ticaret kanalları üzerinden Türkiye'nin mevcut büyüme tahmini üzerinde 1 puana yakın aşağı yönlü bir risk oluştuğunu belirten Ünüvar, vatandaşın belirsizlik dönemlerinde altına yönelmesinin de yerel para birimi üzerindeki baskıyı artırdığını ekledi.

Merkez Bankası’nın yol haritası

Merkez Bankası’nın izlemesi gereken yol haritası konusunda da değerlendirmelerde bulunan Dr. Ünüvar, mevcut konjonktürde faiz indirimlerinin tamamen gündemden çıkarılması ve "pas geçme" senaryosunun en mantıklı tercih olduğunu savundu. Para politikasının günlük likidite yönetimiyle sıkı tutulması gerektiğini ifade eden Dr. Ünüvar, enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın maliye politikalarıyla desteklenmesinin şart olduğunu vurguladı. Orta vadede ise Türkiye'nin petrol bağımlılığını azaltacak yenilenebilir enerji yatırımlarına ve ithal ara malı bağımlılığını düşürecek yapısal reformlara odaklanması gerektiğini hatırlattı.

Küresel piyasalarda kırılganlık ve alternatif fırsatlar

Küresel piyasalardaki seyri de yorumlayan Dr. Ünüvar, ABD piyasalarının özellikle yapay zeka yatırımlarındaki nakit akışı sorunları ve savaşın belirsizliği nedeniyle kırılgan kalmaya devam edeceğini öngördü. ABD teknoloji hikayesinin bir miktar sekteye uğrayabileceği bu dönemde, yatırımcılar için henüz tam olarak satın alınmamış olan Çin endekslerinin bir miktar getiri potansiyeli sunabileceğini ifade etti. Dr. Ünüvar, önümüzdeki 3-6 aylık süreçte yapay zeka hikayesinin kazanan ve kaybedenlerinin değişebileceğini sözlerine ekledi