Jeopolitik risk petrolü tetikledi: Küresel piyasalarda faiz baskısı büyüyor!

Küresel piyasalar açısından Orta Doğu'daki gerilimin en doğrudan yansıması enerji fiyatlarında görülüyor. ABD ile İran arasındaki çatışmanın ve Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizliğin sürmesi, petrol arzına ilişkin risk priminin yüksek kalmasına neden oluyor. Nitekim Brent petrol 3 Eylül'de 97 dolar seviyesine kadar yükselirken, piyasalarda bölgeden gerçekleşen sevkiyatlara ilişkin endişeler de güçlendi.

Deutsche Bank da Hürmüz kaynaklı enerji şokunun küresel piyasalarda daha yüksek bir enerji risk primi yarattığına ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini yukarı çektiğine dikkat çekiyor. Bankaya göre ABD'nin net enerji ihracatçısı olması, ülkeyi enerji arzındaki fiziksel şoklara karşı diğer ekonomilere kıyasla daha dirençli kılarken, yükselen petrol fiyatlarının ABD enflasyonu üzerindeki etkisini tamamen ortadan kaldırmıyor.

Buradaki kritik bağlantı ise petrol ile faiz beklentileri arasında kuruluyor. Enerji maliyetlerindeki artışın kalıcı hale gelmesi, enflasyonun daha uzun süre yüksek seyretmesi riskini artırıyor. Bu da merkez bankalarının faiz indirimleri konusunda hareket alanını daraltabiliyor.

Enflasyon-faiz dengesi yeniden öne çıkıyor

Finans piyasalarının son dönemde yeniden fiyatladığı temel risklerden biri tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş bir yandan enerji şirketleri ve emtia piyasasını desteklerken, diğer yandan tahvil ve hisse senedi piyasalarında daha yüksek iskonto oranları anlamına gelebiliyor.

ABD'de petrol fiyatlarının 90 doların üzerinde kalması, Fed'in para politikası açısından da yeni bir belirsizlik yaratıyor. Piyasalar, enerji kaynaklı enflasyon baskısının faiz indirimlerinin hızını sınırlayabileceğini değerlendirirken, tahvil getirilerindeki yükseliş riskli varlıkların değerlemeleri üzerinde baskı oluşturuyor. 3 Eylül itibarıyla piyasa fiyatlamalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentilerin de jeopolitik gelişmelerden etkilendiği görülüyor. Bu nedenle Orta Doğu'daki gelişmeler artık yalnızca enerji piyasalarının konusu değil. Petrol fiyatı üzerinden enflasyon beklentilerine, oradan da faiz ve tahvil fiyatlamalarına uzanan bir zincir söz konusu.

Ticaret politikası ikinci risk kanalı

Jeopolitik riskin finansal piyasalara etkisi enerjiyle sınırlı değil. Küresel ticarette uygulanan gümrük tarifeleri ve teknoloji kısıtlamaları da şirketlerin maliyetleri ve yatırım kararları üzerinde belirleyici oluyor.

Ticaret bariyerlerinin yükselmesi, ithal girdilerin maliyetini artırırken tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılabiliyor. Böyle bir ortamda şirketlerin maliyet baskısıyla karşı karşıya kalması, fiyatlama davranışlarını ve dolayısıyla enflasyon görünümünü etkileyebiliyor. Bu tablo, merkez bankalarının karşı karşıya olduğu denklemi daha da karmaşık hale getiriyor. Enerji fiyatlarının yükseldiği ve ticaret maliyetlerinin arttığı bir dönemde enflasyonla mücadele etmek, büyümeyi desteklemek amacıyla faizleri düşürmekten daha zor hale gelebiliyor.

Piyasalarda riskten kaçış hızlanabilir mi?

Jeopolitik belirsizliğin finansal varlıklara yansıdığı bir diğer alan ise sermaye dağılımı. Risk algısının yükseldiği dönemlerde yatırımcıların daha likit varlıklara ve güvenli liman niteliğindeki enstrümanlara yönelmesi, gelişmekte olan ülke para birimleri ve riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Ancak burada kalıcı bir riskten kaçış eğilimi ile kısa vadeli jeopolitik fiyatlamayı birbirinden ayırmak gerekiyor. Piyasalar daha önce de jeopolitik şokları hızlı biçimde fiyatladı ve gerilimin azalmasıyla risk iştahı yeniden toparlandı. Bu nedenle mevcut tabloda belirleyici olacak unsur, çatışmanın piyasalardaki enerji arzı riskini ne ölçüde ve ne kadar süreyle canlı tutacağı.

Deutsche Bank'ın değerlendirmeleri de bu açıdan önemli. Bankanın araştırmalarında petrol, küresel piyasalarda jeopolitik riskin güçlü göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kesintilerin enerji risk primini yükseltmesi ise bu ilişkinin mevcut krizde doğrudan fiyatlamaya yansıdığını gösteriyor.

Piyasaların önündeki temel soru

Dolayısıyla küresel finans piyasaları açısından mesele yalnızca petrolün hangi seviyeye yükseleceği değil. Petrol fiyatlarının yüksek kalmasının enflasyon beklentilerine, merkez bankalarının faiz kararlarına ve tahvil getirilerine ne ölçüde yansıyacağı daha önemli hale geliyor.

Fiyatlamalar, jeopolitik riskin piyasalarda karşılık bulduğunu gösteriyor. Brent petrolün 90 doların üzerinde seyretmesi, küresel tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve faiz beklentilerindeki değişim birbirinden bağımsız gelişmeler değil. Bu nedenle önümüzdeki dönemde küresel piyasaların yönünü belirleyecek temel unsur, jeopolitik gerilimin tek başına varlığı değil; bu gerilimin enerji fiyatları ve enflasyon üzerinden para politikasına ne kadar süreyle yansıyacağı olacak.