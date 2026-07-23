Jeopolitik riskler ve Fed beklentisi altında kâr satışını tetikledi

Altın fiyatları, bir önceki seansta gördüğü iki haftanın en yüksek seviyesinden gerilerken, yatırımcıların odağı gelecek hafta yapılacak Fed toplantısına çevrildi.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,1'e yakın yatay seyirle 4.125 dolardan işlem görüyor. Dün 4.165,87 dolara kadar yükselen spot altın, 7 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyesini test etmişti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş piyasaları etkiliyor

Petrol fiyatları, ABD'nin İran ve Yemen'deki Husilere yönelik yeni saldırılar düzenlemesi ve Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerlerini hedef almasının ardından yüzde 1,5'in üzerinde yükselerek altı haftadan uzun sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Artan jeopolitik riskler güvenli liman talebini desteklese de, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi tahvil piyasalarında faizlerin yükselmesine neden oldu.

Dolar ve tahvil faizleri yükseldi

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması güvenli liman olarak görülen doları destekledi. Dolar endeksi büyük ölçüde yatay kalırken, Japon yeni 40 yılın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürdü.

Faiz beklentilerine duyarlı iki yıllık ABD Hazine tahvili getirisi ise 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Yükselen enerji fiyatlarının enflasyon baskısını artırabileceği endişesi, Fed'in faiz artırımı ihtimalini güçlendirdi.

Gözler Fed'de

Cnbc-e'nin aktardığına göre piyasalar, gelecek hafta yapılacak Fed toplantısında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. Bununla birlikte vadeli işlem piyasaları, yıl sonuna kadar en az bir faiz artışı ihtimalini büyük ölçüde fiyatlamayı sürdürüyor.

Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

NOVAGOLD'dan 4,2 milyar dolarlık anlaşma

Madencilik şirketi NOVAGOLD Resources, Paulson Advisors'ın elindeki Donlin Gold hisselerini tamamı hisse takası yoluyla satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

Şirket, işlemin tamamlanmasının ardından yaklaşık 4,2 milyar dolar değerinde bir altın üreticisi haline gelecek.