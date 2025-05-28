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JP Morgan Türkiye borsasının ağırlığını 'piyasa üstü' seviyeden 'nötr'e indirdi

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, yüksek enflasyon, geciken faiz indirimleri ve zayıf TL'yi gerekçe göstererek MSCI Türkiye'nin ağırlığını düşürdüğünü açıkladı. JP Morgan bu değişiklikle birlikte Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Doğu İlk 10 portföyünden BİM Mağazacılık'ı çıkararak yerine OTP'yi eklediğini belirtti.

Haber Merkezi
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JP Morgan Türkiye borsasının ağırlığını 'piyasa üstü' seviyeden 'nötr'e indirdi
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Yatırım devi JP Morgan tarafından yayınlanan raporda, yüksek TÜFE, zayıf kalan TL ve gecikmiş faiz indirimlerinin halihazırda MSCI Türkiye için geçerli olan overweight yani piyasa üstü ağırlık önerisini prematüre haline getirdiği belirtildi. Bu doğrultuda JP Morgan Türkiye borsasının ağırlığını nötr seviyesine indirdiğini belirtti.

"Yerel dolarizasyon risk"

JP Morgan, Türkiye için kendi enflasyon tahminlerinin yükseldiğini belirtirken, raporda "Düşük yabancı sahipliği ve düşük değerlemeler, borsa için orta vadede güçlü bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor, ancak borsa için yakın vadedeki en önemli risk, muhtemelen yerel dolarizasyonun etkisiyle TL'nin daha hızlı değer kaybetmesi." ifadelerine yer verildi.

Uzun vadeli yatırımcılar Türkiye'de "iki 10" görmek istiyor

JP Morgan diğer riskler arasında şunları sıraladı:

"ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergileri, Çin'in Avrupa ve MENA'ya yaptığı ihracatı tehdit ediyor ve gelişen temel göstergeler, yüksek oranda belirsiz kazançlardan (enflasyon muhasebesi) ve gelişmekte olan pazarlardaki düşük ağırlıktan (50 baz puan) kaçınan gelişmekte olan pazar yatırımcıları tarafından göz ardı edilebilir.

Gelişmekte olan piyasalardaki yatırımcının Türkiye'nin uzun vadeli yatırım senaryosunu benimsemesi için Türkiye'de "iki on" görmemiz gerekiyor; hem TÜFE'nin hem de politikanın %10'un altına inmesi. Bu değişikliği CEEMEA Strateji İlk 10'unda BİM Mağazacılık'ı (JP Morgan BIMAS'ı Ocak ayının sonunda Top Ten listesine eklemişti) azaltarak yansıtıyoruz. BİM'i değiştirmek için, daha fazla Gelişmekte Olan Avrupa maruziyeti olan OTP'yi ekliyoruz. Ayrıca Top Ten'de, Nedbank ve Discovery'yi çıkarıp Capitec ve Naspers'ı ekledik.

Ülke bazında geriye kalanlar:

Piyasa sütü ağırlık: Birleşik Arap Emirlikleri, Polonya ve Yunanistan.

Nötr: Türkiye ve Güney Afrika."

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