JP Morgan, Türkiye’de faaliyet iznini iptal etmek için SPK’ya başvuracak

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Başvurunun Kurul tarafından uygun bulunması durumunda şirket, sermaye piyasası faaliyetlerini sonlandırarak aracı kurum statüsünü kaybedecek. Şirket nezdinde hak veya alacağı bulunduğunu ileri süren müşterilerin ise gerekli belgeleri sunmaları için üç aylık başvuru süresi bulunuyor.

Faaliyet izninin iptali için başvuru yapılacak

JP Morgan Menkul Değerler A.Ş. (JPM), sermaye piyasası faaliyet izninden feragat etmek üzere SPK’ya başvuruda bulunacağını açıkladı. Şirketin 21 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımladığı açıklamada, SPK Başkanlığının faaliyet izninden feragat sürecine ilişkin duyurusuna yer verildi.

Açıklama kapsamında, şirketin sermaye piyasası faaliyet izninin iptal edilmesi talebiyle Kurula başvuracağı bildirildi. Başvurunun SPK tarafından uygun bulunması halinde JP Morgan Menkul Değerler’in sermaye piyasası faaliyetleri sona erecek ve şirket aracı kurum niteliğini kaybedecek.

Müşterilerin hak ve alacak talepleri için üç ay süre

SPK, JP Morgan Menkul Değerler nezdinde yatırım hizmetleri, sermaye piyasası faaliyetleri veya yan hizmetler kapsamında hak ya da alacağı bulunduğunu ileri süren müşterilere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Hak veya alacak iddiasında bulunan müşterilerin, ilan tarihinden itibaren üç ay içinde iddialarını destekleyen belgeleri hem şirkete hem de SPK’ya iletmeleri gerekiyor.

Bu kapsamda dava açmış olan müşterilerin mahkemeden alacakları, dava açıldığını gösteren belgeyi sunmaları isteniyor. İcra takibi başlatan müşterilerin ise başlatılan takibe ilişkin belgeleri ilgili süre içerisinde şirkete ve Kurula iletmeleri gerekiyor.

Şirket nezdindeki hesap bakiyesiyle mutabık olmayan müşterilerin de uyuşmazlığa konu olan tutara ilişkin beyanlarını üç aylık süre içinde hem JP Morgan Menkul Değerler’e hem de SPK’ya göndermesi gerekiyor.

Şirketin geleceği SPK’nın kararına bağlı

JP Morgan Menkul Değerler’in sermaye piyasası faaliyet izninin iptali henüz kesinleşmiş değil. Şirketin faaliyetlerini durdurması ve aracı kurum statüsünü kaybetmesi, SPK’nın yapılacak başvuruyu uygun bulmasına bağlı olacak.

Kurulun başvuruyu kabul etmesi halinde şirketin sermaye piyasası faaliyet izni iptal edilecek ve aracı kurum niteliği sona erecek. Sürecin sonuçlanması ise SPK’nın vereceği kararla netlik kazanacak.