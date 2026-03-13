JP Morgan ve HSBC, Türkiye enflasyon beklentilerini yükseltti

İran savaşı sonrası artan risklerle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dün açıkladığı faiz kararıyla bekleyeme geçmişti. Gelişmelerin ardından yabancı kurumlar da enflasyon, faiz ve büyüme beklentilerini güncelledi.

JPMorgan, TCMB faiz kararının ardından yayımladığı raporunda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Türkiye ekonomisine yönelik temel makroekonomik tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Jeopolitik koşullar stabilize olana kadar TCMB'nin faiz indirimine gitmesini beklemeyen JPMorgan, 2026 yıl sonu politika faizi tahminini %31 seviyesinden %32'ye çıkardı.

Nisanda da faiz değişmeyebilir

Raporda, para politikası kurulunun karar metninden faiz indirimlerinin hızına dair ifadelerin çıkarılmasına dikkat çekilerek, 22 Nisan'daki toplantıda daha önce beklenen 100 baz puanlık indirim beklentisinin geri çekildiği ve faizin sabit bırakılmasının öngörüldüğü belirtildi. Banka ayrıca, gerilimin sürmesi halinde Nisan ayında bir faiz artışının da ihtimal dışı olmadığını ifade etti.

Enflasyon yükseldi, büyüme düştü

Enflasyon tarafında da yukarı yönlü güncellemeler yapıldı. JPMorgan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %25 seviyesinden %26.4'e yükseltti. Revizyonun temel nedenleri arasında enerji fiyatlarındaki yükseliş ve buna bağlı olarak artan maliyet baskıları gösterildi. Banka, sıkı para politikasının devam etmesi nedeniyle 2026 yılı için GSYH büyüme tahminini ise %4.4'ten %4.0'e indirdi.

HSBC’nin enflasyon tahmini

HSBC, TCMB politika faizini %37.0 seviyesinde sabit tutma kararının ardından yayımladığı raporunda, Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, daha önce %21 olarak öngördüğü 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini %23 seviyesine çıkardı.

Enflasyon tahminindeki bu artışın temel gerekçesi olarak Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yükselen enerji fiyatları gösterildi. HSBC ekonomistleri, daha önce varil başına 65 dolar olan ortalama petrol fiyatı varsayımını 80 dolara yükselttiklerini belirtti.

Raporda, akaryakıt fiyatlarındaki artışın doğrudan etkisinin hükümetin vergi düzenlemeleriyle %0.2 puan gibi sınırlı bir düzeyde kalabileceği, ancak emtia fiyatlarındaki yükselişin gıda fiyatları üzerinden dolaylı etkilerinin daha belirgin olacağı ifade edildi.

Yabancılar ve döviz kurları önemli

TCMB'nin para politikası duruşuna ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, bankanın ihtiyatlı ve veri odaklı yaklaşımını sürdürdüğü kaydedildi. TCMB'nin kısa vadeli beyanlarında enflasyon görünümünde bozulma olması halinde para politikasının sıkılaştırılacağı taahhüdünün korunduğu vurgulandı. HSBC, yerleşik olmayanların portföy çıkışlarının azalması ve döviz rezervlerinin istikrara kavuşması durumunda, TCMB'nin 2025 yılının ikinci yarısında faiz indirimlerine yeniden başlayabileceği öngörüsünde bulundu.