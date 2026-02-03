JP Morgan’dan enflasyon uyarısı: Tahminini yükseltti

JP Morgan, Türkiye’de ocak ayı enflasyon verilerinin, beklentilerin belirgin şekilde üzerinde geldiğini belirterek enflasyon görünümüne ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu vurguladı.

Banka, manşet TÜFE’nin ocakta aylık yüzde 4,8 arttığını, bunun hem kendi beklentilerinin hem de Bloomberg’in anketindeki yüzde 4,3’ün üzerinde gerçekleştiğini kaydetti. Yıllık enflasyon ise olumlu baz etkilerinin desteğiyle aralık ayındaki yüzde 30,9 seviyesinden yüzde 30,7’ye sınırlı geriledi.

JP Morgan’a göre mevsimsellikten arındırılmış TÜFE ocakta aylık yüzde 3,0 ile aralık ayındaki yüzde 1,7’nin üzerine çıktı. Çekirdek C enflasyonunun mevsimsellikten arındırılmış artışı da aynı dönemde yüzde 2,1’den yüzde 2,6’ya yükseldi.

Enflasyon beklentisini güncelledi

Banka, bu gelişmeler ışığında 2026 sonu yıllık enflasyon tahminini yüzde 23’ten yüzde 24’e yükseltirken, risklerin yukarı yönlü kaldığını ifade etti.

JP Morgan, enflasyon görünümündeki bozulmanın, TCMB’nin 22 Ocak’ta faiz indirimini 100 baz puanla sınırlamasının ve BDDK ile koordineli makroihtiyati önlemler almasının temel gerekçesi olduğunu belirtti.

Kurum, TCMB’nin bu yıl kalan toplantılarda da 100 baz puanlık indirimlere devam etmesini beklediğini aktardı. Yıl sonu gösterge faiz tahmini yüzde 30 olarak belirtilirken, bu tahmin için de risklerin yukarı yönlü olduğu vurgulandı.