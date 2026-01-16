JP Morgan’dan Türkiye mesajı: Varlığımızı güçlendiriyoruz

JP Morgan Küresel Bankacılık Eş Başkanı Filippo Gori, Türkiye'nin kendileri için son derece önemli bir ülke olduğunu ve Türkiye'deki yatırımlarının büyüyerek ülkedeki varlıklarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

CNBC-e TV'ye konuşan Gori, bankanın Türkiye'de 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini ve ülkede tam kapsamlı bir organizasyona sahip olduklarını aktardı.

Gori, son küresel gelişmelere yönelik de Fed’in bağımsızlığının tehlikede olduğunu düşünmediğini belirtti.

Türkiye’de enflasyonun belirgin bir biçimde gerilediğine dikkat çeken Gori, hem yerel hem de uluslararası müşteriler için ürün çeşitliliğini artırdıklarını, özellikle dolar takası gibi güçlü oldukları alanlarda bu yönde adımlar attıklarını ifade etti.

Yönetici, ayrıca, gelişen piyasalar konusunda duruşlarının olumlu olduğunu ve bu piyasaların güçlü performanslarını bu yıla da taşıyacağını öngördüğünü sözlerine ekledi.