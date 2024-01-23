JPMorgan 4 Türk bankasını negatif izlemeye aldı

JPMorgan, 29 Ocak'ta başlayacak olan 2023 dördüncü çeyrek mali sonuç açıklama sezonuna temkinli yaklaştıklarını ve Akbank, Garanti, İş Bankası ile Yapı Kredi'yi 'Negatif Katalizör İzleme' listesine aldıklarını bildirdi.

JPMorgan analistleri Mehmet Sevim ve Samuel Goodacre tarafından hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'deki makroekonomik normalleşme ve bunun sonucunda bankacılık sektörü için ortaya çıkan olumlu uzun vadeli görünüm bizi heyecanlandırıyor. Türk özel bankaları için 2024 yılında -%30 özsermaye karlılığı (ROE) öngörüyoruz ve enflasyon düşse bile bu seviyenin 2026'ya kadar sürdürülebilir kalacağını bekliyoruz.

Bununla birlikte, makro yeniden düzenlemenin maliyetinin banka bilançoları ve kâr/zararların üzerinden akmasıyla, 2023 dördüncü çeyrek ve 2024 birinci çeyrekte temel faaliyet eğilimlerinin kötüleştiğini görüyoruz. Özellikle beklenenden daha yüksek marj baskıları ve artan risk karşılıkları nedeniyle kısa vadede duyarlılığı olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz.

Bankacılık endeksinin yüzde 12 yükseldiği ve CEEMEA Financials'ın yatay seyrettiği güçlü hisse fiyatı performansını göz önünde bulundurarak, 29 Ocak'ta başlayacak olan 2023 dördüncü çeyrek sonuçlarına temkinli yaklaşıyor ve Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi'yi Negatif Katalizör VVatch'e yerleştiriyoruz"

Bankalar için 'hedef fiyat'larını açıkladı

JPMorgan, Akbank için hedef fiyatını 42 TL'den 45 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini "nötr" olarak korudu. Garanti BBVA için ise, hedef fiyatını 73.5 TL, tavsiyesini "nötr" olarak korurken; İş Bankası için hedef fiyatını 26,2 TL'den 30 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini "nötr" olarak bıraktı. Kurum, Yapı Kredi Bankası için de hedef fiyatını 27 TL olarak açıkladı; tavsiyesini nötr olarak belirledi.