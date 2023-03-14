JPMorgan analistinden hisse piyasası uyarısı: Riskler devam ediyor

JPMorgan Chase & Co. stratejisti Marko Kolanoviç hisse senedi piyasası için riskler görmeye devam ettiğini bildirdi. Kolanoviv, Silicon Valley Bank'ın batmasının ardından ABD'li regülatörlerin yatırımcıları yatıştırmaya çalışmalarına karşına artan durgunluk korkuları üzerine bankanın önerilen hisse senedi tahsisini bir kez daha düşürdü.

Kolanovic liderliğinde JPMorgan starejistleri dün yayınladıkları müşterileri notunda, hisse senetleri için "ağırlığını azalt" çağrılarını geniş ölçüde güçlendirdiler.

Stratejistler, "Son ABD bankacılık manşetlerini takiben, bir 'kötü haber kötü haberdir' ticaret ortamına doğru gittiğimizi düşünüyoruz ve piyasalar resesyon risklerine karşı daha hassaslar" diye yazdılar.