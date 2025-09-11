JPMorgan beklentisini açıkladı: Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40,5’e çekti.

TCMB'nin bu kararını değerlendiren bir yatırımcı notu yayımlayan JPMorgan, "Piyasa beklentisi 200 baz puanlık bir indirim yönündeydi. Bu sürpriz adım, ekim ayında 200 baz puan, aralık ayında ise 150 baz puanlık yeni indirim beklentilerini öne çıkardı. Böylece politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 37 seviyesine gerilemesi öngörülüyor" dedi.

Yılın kalanında enflasyon görünümünde ciddi bir iyileşme sağlanamaması ve özellikle hizmet sektörü ile gıda fiyatlarındaki yukarı yönlü risklerin, faiz indirimi alanını daraltabileceğini de ifade eden JPMorgan, eylül TÜFE’sinin aylık yüzde 2,3 artmasını yıllık enflasyonun ise sınırlı bir gerileme ile ağustos ayındoaki yüzde 33’ten yüzde 32,1’e düşmesini bekliyor.

" Ağustos çekirdek enflasyonundaki yavaşlama, faiz indirimi kararını destekliyor"

TCMB karar metninde, ikinci çeyrekte büyümenin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen nihai yurt içi talebin zayıf kalmaya devam ettiğine dikkat çekildiğini belirten JPMorgan, "Ayrıca, ağustos ayında çekirdek enflasyonda gözlenen yavaşlama da faiz indirimi kararını destekleyen bir unsur olarak öne çıktı" dedi.

Merkez Bankası'nın, karar metninden "gerçek kurda değerlenme" vurgusunu çıkartarak daha esnek bir yaklaşım sinyali verdiğini savunan JPMorgan, "Ancak karar, şahin tonlu yönlendirmelerle dengelendi. Banka, “enflasyon görünümünde bozulma halinde para politikasını sıkılaştırabileceğini” vurgulayarak, gerektiğinde yön değiştirme opsiyonunu açık bıraktı" değerlendirmesini yaptı.

Buna rağmen, daha büyük çaplı faiz indiriminin tercih edilmesinin, piyasalarda TCMB’nin faiz indirim sürecini hızlandırabileceği beklentisini güçlendirdiğini belirten JPMorgan, özellikle gıda ve hizmet enflasyonunda yukarı yönlü riskler sürse de, çekirdek enflasyondaki yavaşlama ve talep koşullarındaki zayıflığır, kısa vadede faiz indirimleri için alan yarattığını belirtti.

TCMB, bundan sonraki adımların “ihtiyatlı şekilde toplantı bazında değerlendirileceğini” yineleyerek Ekim ve Aralık toplantıları için beklentileri canlı tuttu" diyen JPMorgan, "Faiz indirimi sürecinin hız kazanması hâlinde, 2026’ya girerken politika faizinin daha da aşağı çekilmesi olasılığı göz ardı edilmiyor2 ifadelerini de kullandı.