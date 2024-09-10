JPMorgan CEO'su Dimon'dan stagflasyon uyarısı: Risk hala var!

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, New York'taki Kurumsal Yatırımcılar Konseyi'nin sonbahar konferansında yaptığı konuşmada, “En kötü sonucun stagflasyon olduğunu söyleyebilirim: Resesyon ve beraberinde daha yüksek enflasyon. Stagflasyon riski hala masada" dedi.

ABD'nin en büyük bankasının genel müdürü Dimon, yorumlarını yatırımcıların dikkatlerini yavaşlayan büyüme işaretlerine çevirdiği bir dönemde yapıyor. Son veriler fiyat baskılarının giderek Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru ilerlediğini gösterirken, istihdam ve imalat raporları bazı yumuşama işaretleri ortaya koydu.

Haftaya damga vuracak iki kritik veri

Yatırımcılar bu hafta, sırasıyla Çarşamba ve Perşembe günleri açıklanacak olan tüketici ve üretici fiyat endeksleri ile bazı önemli verileri bekliyor.

Ancak Dimon, artan altyapı harcamaları dahil ufukta görünen bir dizi enflasyonist gücün, hala yüksek faiz oranlarının etkisiyle sarsılan bir ekonomi üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğinden endişe ediyor.

Dimon bu çerçevede, “Bunların hepsi temelde kısa vadede, önümüzdeki birkaç yıl içinde enflasyonist” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla bu duruma bakıp 'Hayır, artık kurtulduk' demek zor. Ben öyle düşünmüyorum”

Dimon daha önce de ekonomik yavaşlama konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ağustos ayında “yumuşak iniş” ihtimalinin yüzde 35 ila 40 civarında olduğunu söyleyerek resesyonun daha olası bir sonuç olduğunun sinyalini vermişti.