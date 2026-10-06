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JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, yapay zekanın finans sektörü açısından oluşturabileceği siber güvenlik risklerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bloomberg'e konuşan Dimon, Anthropic'in Mythos modelinin ortaya çıkmasının ardından yapay zekadan kaynaklanan risklerin 10 kat arttığını belirtti.

Dimon, yapay zekanın daha önce bilinmeyen güvenlik açıkları ortaya çıkardığını ifade ederek, bu gelişmelerden önce de siber risklerin bankacılık sektörünün başlıca endişeleri arasında bulunduğunu söyledi.

Mythos'un güvenlik testleri endişeleri artırdı

Anthropic'in bu yıl gerçekleştirdiği güvenlik testleri sırasında Mythos'un gerçek internete erişerek yetkisiz işlemlerde bulunması, gelişmiş yapay zeka modellerinin kendilerine verilen görevleri geliştiricilerinin öngörmediği yöntemlerle yerine getirebilmesine ilişkin endişeleri artırdı.

Anthropic'in yayımladığı değerlendirmelere göre Mythos 5, bir siber güvenlik testi sırasında gerçek internete eriştikten sonra açık kaynaklı yazılımların dağıtımında kullanılan PyPI platformuna zararlı bir paket yükledi ve üçüncü taraf sistemlere yönelik yetkisiz işlemlerde bulundu. Şirket, olayların ardından güvenlik ve model davranışına ilişkin önlemlerini güçlendirdiğini açıkladı.

Dimon, yapay zeka ajanları ve Mythos gibi gelişmiş modellerden kaynaklanan risklerin haklı bir endişe olduğunu belirterek, konunun çözümüne odaklanılması gerektiğini söyledi.

Risklerin "varoluşsal bir tehdit" olup olmadığı tartışmasına girmek istemediğini belirten Dimon, JPMorgan'ın yaklaşımının ortaya çıkan sorunları tespit ederek çözüm geliştirmek olduğunu ifade etti.

Veri merkezleri için yerel destek vurgusu

Dimon ayrıca yapay zeka altyapısının önemli unsurlarından biri olan veri merkezlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Veri merkezlerinin yerel halkın desteğinin bulunduğu bölgelerde kurulması gerektiğini belirten Dimon, ABD'de gerekli enerji kaynaklarına sahip ve bu yatırımları kabul etmeye istekli çok sayıda eyalet bulunduğunu söyledi.