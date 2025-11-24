JPMorgan ekonomisti dolar/TL için 2026 tahminini açıkladı

JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik, CNBC-e’de Berfu Güven’in sorularını yanıtladı. Akçelik, "8 PPK toplantısı bekliyoruz ve her birinde 100 baz puanlık faiz indirimi beklentimizi koruyoruz. 2026 sonunda politika faizini yüzde 30,5 bekliyoruz." dedi

Akçelik'in açıklamalarından öne çıkanlar;

"Döviz kurlarında yaşanan gelişmeler ve kuraklık/don nedeniyle dezenflasyon yavaşladı. Kasım enflasyonunun aylık yüzde 1,4 bekliyoruz. Sebze fiyatlarında beklentilerden daha hızlı aşağı geliş var. Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak enflasyon rakamı olacak. Ağustos’tan başlayan süreçte TL'deki değer kaybı yavaşladı. Bunun etkilerini görmeye başladık. Kasım ve aralık aylarında enflasyon bir miktar düşük gelebilir. Aylık momentumun yüzde 2 altına gelmesini bekliyorum. Önümüzdeki dönemde TL'deki değer kaybının sınırlı tutularak enflasyonda kademe kaydedilmesini bekliyorum. Enflasyonu yüzde 32 ile kapatacağız bu yıl. Piyasanın beklediği kadar güçlü dezenflasyon yok."

"Merkez Bankası'nın ocak enflasyonunu düşünerek daha temkinli olacağını düşünüyorum"

"Ben hala aralıkta 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyorum. Piyasada bazı oyuncular 150 baz puan bekliyor. Merkez Bankası'nıın ocak enflasyonunu düşünerek daha temkinli olacağını düşünüyorum. Bundan sonra 100 baz puanlık faiz indirimleriyle devam edecektir. En önemli nedenlerden biri dezenflasyon hızının yavaşlaması. Genel olarak hizmetlerde katılık var. Hemen kırılacak bir durum yok. İç talebin halen güçlü olduğunu düşünüyoruz. 8 PPK toplantısı bekliyoruz ve her birinde 100 baz puanlık faiz indirimi beklentimizi koruyoruz. 2026 sonunda politika faizini yüzde 30,5 bekliyoruz."

"2026 enflasyonu %23, reel TL değerlenmesi %5 bekleniyor"

"Enflasyonu 2026 sonunda yüzde 23 bekliyoruz. Bu yıl enflasyon beklentilerinden yüksek gerçekleşti. Bu önümüzdeki yıl için asgari ücret başta olmak üzere ücret artışlarının daha fazla olacağı anlamına geliyor. TL değerlenmesi olacak ama tutarı daha az olacak. Önümüzdeki dönemde reel TL değerlenmesinin gelecek yıl yüzde 5 düzeyinde olmasını bekliyorum.

2026'da kamu maliyesinin dezenflasyona desteği anlamında ciddi bir alan yok. O da dezenflasyon hızında yavaşlamaya katkı sunacak."

"Dolarizasyon riski yönetilebilir"

"Dolarizasyon riski görmüyorum. Faiz indirimlerinde yavaşlama var, ikincisi MB elinde TL mevduat payının artırılması için makroihtiyati tedbir var. Üçüncüsü hanehalkları ve şirketlerin döviz kuru artış beklentisi düşük olduğu dönemlerde dolarizasyon olmuyor. Dolarizasyonun yönetilebilir bir risk olduğunu düşünüyorum.

TL'de hala uzun pozisyon tavsiye ediyoruz. Yabancıların TL'ye hala ciddi ilgisi var. Kur tarafına ya da tahvillere yöneliyor. Bu resmin önümüzdeki dönemde de değişeceğini düşünmüyorum."

"Asgari ücrette genel beklenti"

"Elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere yönetilen fiyatlarda yüzde 20 artış bekliyoruz. Asgari ücrete dair piyasalarda genel beklenti yüzde 20-25 arasında bir yerde olacağı."

Dolar/TL tahminleri

"Bu yıl için yüzde 3,5, gelecek yıl için yüzde 4 büyüme bekliyoruz. Dolar/TL'de bu yılı 43,4'le kapatmayı bekliyoruz. 2026 yıl sonu 53,5 bekliyoruz."