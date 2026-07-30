JPMorgan, Fed için ilk faiz artışı tahminini öne çekti
JPMorgan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısının ardından ilk faiz artışı beklentisini 2027'nin ikinci yarısından Aralık 2026'ya revize etti. Banka, Fed Başkanı'nın iletişimindeki belirsizliğin politika yapıcılar üzerinde baskı oluşturabileceğini değerlendirdi.
JPMorgan, Fed'in temmuz toplantısının ardından ilk faiz artışına ilişkin beklentisini 2027'nin ikinci yarısından Aralık 2026'ya revize etti.
Banka, bu değişikliğin piyasa baskısından değil, Fed'in güvenilirliğine ilişkin değerlendirmelerden kaynaklandığını ifade etti.
Fed'e iletişim eleştirisi
JPMorgan ABD Başekonomisti Michael Feroli, Fed Başkanı'nın basın toplantısında enflasyonla mücadele konusunda nasıl bir yol izleneceğini yeterince net ortaya koyamadığını belirtti.
Feroli, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin Fed'in temel enflasyon göstergesi olmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin soru işaretlerinin de arttığını söyledi.
"Güvenilirlik uyarısı"
JPMorgan, tahmin değişikliğinin Fed'e yönelik bir "güvenilirlik uyarısı" olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Bankaya göre, Fed Başkanı'nın belirsiz yönlendirmesi, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin fiyat istikrarını sağlamak amacıyla daha erken faiz artırımı gerektiği görüşünü benimsemesine neden olabilir.