JPMorgan: Fed'in şahin mesaj vermesi baz senaryo

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JPMorgan, Fed'in politika faizini sabit tutarak şahin mesajlar vermesine yüzde 50 olasılık verdi.

Bankaya göre bu senaryoda S&P 500 endeksi yatay seyredebilir veya yüzde 0,5'e kadar gerileyebilir.

JPMorgan, Fed'in faizleri sabit bırakırken güvercin mesajlar vermesine ise yüzde 28 olasılık tanıdı.

Banka, ABD hisse senetleri açısından en olumlu senaryo olarak değerlendirdiği bu durumda S&P 500 endeksinin yaklaşık yüzde 1 yükselebileceğini öngördü.

Faiz artışı borsaları baskılayabilir

JPMorgan'ın yüzde 20 olasılık verdiği 25 baz puanlık faiz artışı senaryosunda ise S&P 500 endeksinin yaklaşık yüzde 1,5 ila 2 gerileyebileceği tahmin edildi.

Bu senaryoda teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Nasdaq endeksinin daha zayıf performans göstermesi bekleniyor.

Oy dağılımı yakından izlenecek

JPMorgan, Fed'in faiz kararı ile Başkan Kevin Warsh'ın vereceği mesajlara ilişkin belirsizliğin önceki toplantılara göre daha yüksek olduğuna işaret etti.

Bankaya göre, kararın kaç üyenin muhalefetiyle alınacağı da piyasalar tarafından yakından takip edilecek.