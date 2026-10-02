JPMorgan: Fon krizi büyümede aşağı yönlü risk yarattı
JPMorgan, Türkiye’de fon sektöründe yaşanan çalkantının yılın son çeyreğinde ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Banka, gelişmelerin 2026 için yüzde 3 seviyesindeki büyüme tahmini üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu bildirdi.
JPMorgan, Türkiye’de fon sektöründe yaşanan gelişmelerin ekonomiye olası etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Banka, fon sektöründe yaşanan çalkantının 2026’nın dördüncü çeyreğinde ekonomik faaliyeti baskılamasını beklediğini açıkladı.
JPMorgan, fon sektöründeki gelişmelerin Türkiye ekonomisi için 2026 yılına ilişkin yüzde 3’lük büyüme tahmini üzerinde ciddi aşağı yönlü risk oluşturduğunu belirtti.