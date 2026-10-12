JPMorgan, fon sektöründeki çalkantıların gölgesi ile Türkiye için 2026 büyüme tahminini revize etti
JPMorgan, Türkiye ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti. Daha önce yüzde 3 olarak açıklanan büyüme beklentisi yüzde 2,5’e düşürüldü. Banka, daha önce yaptığı değerlendirmelerde Türkiye’de fon sektöründe yaşanan çalkantının yılın son çeyreğinde ekonomik faaliyet üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekmişti.
JPMorgan, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 3’ten yüzde 2,5’e indirdi. Bankanın tahmin değişikliğinde, Türkiye’de fon sektöründe yaşanan çalkantının ekonomik faaliyetler üzerindeki olası etkileri öne çıktı.
Büyüme beklentisinde 0,5 puanlık düşüş
Türkiye ekonomisine ilişkin önceki tahminini güncelleyen JPMorgan, 2026 yılında büyümenin yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Banka, daha önce aynı dönem için yüzde 3 büyüme öngörüsünde bulunmuştu.
Fon sektöründeki gelişmeler yakından izleniyor
JPMorgan, 2 Ekim’de yaptığı değerlendirmede Türkiye’de fon sektöründe yaşanan çalkantının yılın son çeyreğinde ekonomik faaliyetleri olumsuz etkileyebileceğine işaret etmişti. Banka, sektördeki gelişmelerin büyüme görünümü açısından aşağı yönlü risk yarattığını belirtmişti.
Ekonomik faaliyetler üzerindeki baskı gündemde
Fon sektöründeki gelişmelerin 2026 yılı büyüme görünümüne ilişkin riskleri artırdığı değerlendirmesini yapan JPMorgan, son tahminiyle Türkiye ekonomisine yönelik beklentisini aşağı yönlü revize etti. Bankanın yeni öngörüsüne göre Türkiye ekonomisi 2026 yılında yüzde 2,5 büyüyecek.