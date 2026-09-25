JPMorgan: TCMB ekim ve aralıkta faizi indirecek
JPMorgan, TCMB’nin ekim ve aralık toplantılarında politika faizini 100’er baz puan indirerek yıl sonunda yüzde 35’e çekmesini bekliyor.
Reuters'ın haberine göre JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ve aralık toplantılarında politika faizini 100'er baz puan indirerek yıl sonunda yüzde 35'e çekmesini bekliyor.
Banka, 5 Ekim'de açıklanacak eylül enflasyon verisinin TCMB'ye 22 Ekim'deki toplantısında faizi yüzde 36'ya indirme alanı sağlayacağını öngörüyor.
Eylül enflasyonu için yüzde 2,2 tahmini
JPMorgan, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve yeni eğitim-öğretim dönemi etkisiyle tüketici fiyatlarının eylülde aylık yüzde 2,2 artmasını, yıllık enflasyonun ise ağustostaki yüzde 31,5'ten yüzde 30,2'ye gerilemesini bekliyor.
Enerjide aylık yüzde 6, gıdada yüzde 0,9 artış tahmin eden banka, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 29,5 olarak açıkladı.