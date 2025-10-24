JPMorgan, TCMB’den beklentisini açıkladı!

TCMB Para Politikası Kurulu’nun dünkü faiz indirimi kararını değerlendiren JPMorgan, 100 baz puanlık faiz indirim kararının kendi beklentileri ve piyasa beklentileri ile uyumlu olduğunu belirtti.

TCMB PPK, özellikle gıdadaki son fiyat gelişmelerinin yarattığı riskler nedeniyle enflasyon beklentileri ve fiyatlandırma davranışı yoluyla dezenflasyon sürecine yönelik belirgin riskler olduğunu vurgulasa da 11 Aralık'ta 100 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapılacağı beklentisini koruyan JPMorgan, politika faizinin 2025'i yüzde 38,5'te tamamlayacağını öngördü.

JPMorgan, 2026'da TCMB'nin her Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek faizi yıl sonunda yüzde 30,5'e indirmesini de bekliyor.

TCMB PPK toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası'nın ekim ayı PPK toplantısı enflasyondaki gelişmeler nedeniyle kritik görülüyordu. Ekim enflasyonunda da dezenflasyon seyrinin sekteye uğraması bekleniyor. Buna karşılık TCMB'nin takviminde kasım ayında toplantı bulunmuyor. Piyasada gözler, ekim toplantısı özetinin yayımlanacağı 31 Ekim'deki metinde ve sonrasında da 3 Kasım Pazartesi açıklanacak olan enflasyonda olacak. Sonrasında da 11 Aralık'ta yapılacak PPK'dan çıkacak faiz kararı izlenecek.