JPMorgan TL pozisyonunu kapattı

Bloomberg News'in haberine göre, ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türk lirasında uzun süredir sürdürdüğü temel yatırım pozisyonunu kapatma kararı aldı.

Banka, Türk lirası için taşıdığı "ağırlık artır" tavsiyesinde tam kâr realizasyonuna gidildiğini ve bundan sonraki süreçte daha kısa vadeli ve taktiksel bir yatırım yaklaşımının benimseneceğini duyurdu.

Eylül 2023'te başlamıştı

JPMorgan'ın raporunda, Türk lirası pozisyonunun Eylül 2023'ten bu yana gelişmekte olan ülke tahvillerini içeren GBI-EM model portföyünün temel yatırım temalarından biri olduğu belirtildi.

Banka, yalnızca Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimler öncesinde pozisyona kısa süreli ara verildiğini, bunun dışında Türk lirasına yönelik olumlu görüşün korunduğunu ifade etti.

Yaklaşık yüzde 55 getiri sağladı

Raporda, söz konusu yatırım stratejisinin yatırımcılara yaklaşık yüzde 55 toplam getiri kazandırdığı belirtildi.

JPMorgan'ın pozisyonu kapatma kararının arkasında olumsuz bir görüş değişikliğinden ziyade güçlü performans sonrası kâr realizasyonu isteğinin bulunduğu değerlendirilirken, bankanın Türk lirasına yönelik tamamen negatif bir duruşa geçtiğine ilişkin bir ifade yer almadı.

Banka, bundan sonraki süreçte piyasa gelişmelerine göre daha esnek ve kısa vadeli işlemlerle hareket edeceğini bildirdi.