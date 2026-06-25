ABD'li bankacılık devi Türkiye'de erken seçim için tarih verdi

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türkiye piyasalarına ilişkin yayımladığı son değerlendirme notunda Türk Lirası’na yönelik mevcut görünümünü koruduğunu açıkladı.

Analizde, küresel ölçekte artan riskten kaçış eğiliminin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı oluşturduğu, doların ise güçlü seyrini sürdürdüğü belirtildi. Dolar/TL kurundaki hareketlerin ise kamu bankalarının döviz satışlarıyla sınırlı kaldığı ifade edildi.

Notta, dolar/TL seviyesinin beklenen kademeli değer kaybı patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu vurgulandı. Yurtdışı kaynaklı sermaye akımlarının ise pazartesi günü görülen reel para girişlerinin ardından karışık bir görünüm sergilediği aktarıldı.

TL görünümü korunuyor, dolarizasyon sinyali zayıf

JPMorgan, yurt içi yerleşiklerin davranışlarının Türkiye piyasaları açısından temel izleme alanlarından biri olmayı sürdürdüğünü belirtti. Değerlendirmede, bireysel yatırımcılar tarafında şu aşamada belirgin bir dolarizasyon sinyali görülmediği kaydedildi.

Türkiye'de erken seçim için tarih verdi

Siyasi risklerin son haftalarda bir miktar azaldığı belirtilen notta, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekenin komisyona sunulmasının ardından gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Banka ayrıca seçimlere ilişkin temel senaryosunun hâlâ 2027 yıl sonuna daha yakın bir takvime işaret ettiğini belirtti.