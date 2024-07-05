JPMorgan, Türk bankalarına ilişkin hedef fiyatlarını güncelledi

JPMorgan analizinde yüksek faiz oranları nedeniyle kredi daralmasının kısa vadeli zorluk yaratabileceğini ifade etse Türk bankaları için uzun vadeli fırsatlara vurgu yaptı.

Türk bankaları için kısa vadeli görünüm, makroekonomik ayarlamalar ve sıkı para politikaları nedeniyle zorluklar gösterse de, uzun vadeli beklentiler ROTE oranlarında iyileşme ve yapısal fırsatlarla olumlu yorumu yapıldı.

Dört banka için hedef fiyat yükseltilirken bir banka için ise hedef fiyat düşürüldü.

JPMorgan, Akbank için hedef fiyatını 45 TL'den 77 TL'ye yükseltti ve "nötr" tavsiyesini korudu.

Hedef yükseltilen bankalar

JPMorgan, Garanti BBVA için hedef fiyatını 73,5 TL'den 164 TL'ye yükseltti. Bankanın tavsiyesini ise "nötr"den "ağırlığını artır" olarak değiştirdi. JPMorgan'ın 164 TL fiyatı Aralık 2025 için sunuldu.

JPMorgan, VakıfBank için hedef fiyatını 17,5 TL'den 24 TL'ye yükseltti ve "ağırlığını azalt" tavsiyesini korudu.

JPMorgan, Halkbank için hedef fiyatını 13 TL'den 18 TL'ye yükseltti ve "ağırlığını azalt" tavsiyesini korudu.

JPMorgan, İş Bankası C için hedef fiyatını 12 TL'den 19 TL'ye çıkardı.