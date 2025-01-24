JPMorgan Türk tahvillerine yöneldi

2024 yılında yoğun yabancı ilgisi olan Türk tahvillerine JPMorgan'dan da pozitif hamle geldi.

JPMorgan gelişen ülke tahvil endeksine, Türkiye'nin Eylül 2029 vadeli tahvili ekleme kararı alırken, Türkiye'nin endeksteki payı 16 baz puan artışla yüzde 1,69'a yükseldi.

Endekse Brezilya'nın 2029 vadeli, Çin'in 2031 ve 2055 vadeli ve Romanya'nın da 2028 vadeli tahvili de eklendi.

Çin'in 2025 vadeli tahvili ile Malezya'nın 2025 vadeli tahvili endeksten çıkarıldı.

Endekste ağırlığı en yüksek olan ülkeler yüzde 10 pay ile Çin, Endonezya, Malezya ve Meksika oldu.

Türk tahvillerine yoğun yabancı ilgisi

Türkiye'de ekonomi politikalarında değişim ve etkilerinin görülmeye başlandığı yıl olan 2024’te Türk tahvillerine yoğun yabancı girişi görülmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2024 yılında yabancı yatırımcılar Türk tahvillerinde 16,1 milyar dolar net alım yapmıştı.

2025 yılının ilk üç haftasında da tahvillerde 1,9 milyar dolarlık yabancı alımı gerçekleşti.

JPMorgan'ın endekse dahil ettiği tahvilde getiri, yüzde 28,55 ile ihraç tarihinden bu yana en düşük seviyeye gerilerken, tahvil piyasası uzmanları JPMorgan'ın kararının pozitif yansıyacağı görüşünü savundu.