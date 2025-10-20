JPMorgan, Türkiye için faiz ve enflasyon tahminini güncelledi

JPMorgan Ekonomisti Fatih Akçelik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta gerçekleşecek toplantısı için faiz indirimi beklentisini 100 baz puan olarak revize etti. JPMorgan'ın daha önceki faiz indirimi beklentisi 150 baz puan olarak açıklanmıştı.

"TCMB faiz indirimlerini daha da yavaşlatacak" başlığıyla paylaşılan raporda Ağustos ve Eylül enflasyonundaki yukarı yönlü sürprizler gerekçe gösterilerek 23 Ekim'deki toplantıda 100 baz puan indirim beklendiği belirtildi.

Enflasyon beklentisini yüzde 32'ye yükseltti

Kurum 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 31,5'ten yüzde 32'ye yükseltti.

Açıklanan raporda "Aralık toplantısında da 100 baz puanlık indirim bekliyoruz. 2025 yıl sonu faiz öngörümüz yüzde 38,5 (Önceki yüzde 38)" ifadesine yer verildi.

TCMB'nin 2026'da her toplantıda 100'er baz puan indirim yapacağı öngörülerek "2026 yıl sonu faiz tahminimiz yüzde 30,5 (önceki yüzde 30)" değerlendirmesi yapıldı.

2025 - 2026 yılları için enflasyonda ve politika faizinde yukarı yönlü riskler olduğu vurgulandı.