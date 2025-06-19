JPMorgan ve Citi'den TCMB için faiz tahmini!

Citi ve JPMorgan ekonomistleri TCMB'nin kararı sonrası beklentilerini paylaştı.

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar öngörülemeyen şoklar olmadığı takdirde, Temmuz ayı toplantısında 250 baz puanlık indirim gelebileceğini belirtti.

Raporda enflasyon görünümü konusunda temkinli olduğunu belirten ekonomistler, yıllık enflasyonun 2025 sonunda yüzde 30'a gerileyeceği ancak risklerin yukarı yönlü olduğu görüşüne yer verdi. Notta "İleriye baktığımızda, fiyat dinamiklerindeki bozulmanın doğası ve mali politikadan anlamlı destek için sınırlı olasılıklar nedeniyle enflasyon görünümü konusunda temkinli olmaya devam ediyoruz. Bu arka planı göz önünde bulundurarak, yıllık enflasyonun 2024'teki yüzde 44,4'ten 2025'in sonuna kadar yaklaşık yüzde 30'a düşmesini bekliyoruz ve risk dengesi yukarı yönlü." ifadesi yer aldı.

JPMorgan her toplantıda indirim bekliyor

JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik tarafından kaleme alınan raporda Para Politikası Kurulu'nun (PPK), tahminlerine paralel olarak bir haftalık repo faizini yüzde 46, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da tutarak ihtiyatlı bir karar aldığını belirtti.

TCMB'nin, hanehalkının dolarizasyonunun önüne geçmek için yıl boyunca politika faizini manşet enflasyonun üzerinde tutacağı öngörüldü.

TCMB'nin sözlü yönlendirmesinin Mayıs toplantısına kıyasla daha güvercin tonda olduğu belirtilen raporda "TCMB, 'para politikası duruşu sıkılaştırılacak' demek yerine, 'Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacak' ifadesini kullandı. Bu, TCMB'nin beklentilerimiz doğrultusunda 24 Temmuz'daki bir sonraki toplantısında faiz indirimi döngüsüne devam edeceğini gösteriyor.

TCMB'nin 24 Temmuz'dan itibaren yılın 2. yarısında her toplantıda 250 baz puanlık indirimle yıl sonunda politika faizini yüzde 36'ya çekeceği yönündeki beklentimizi koruyoruz." ifadelerine yer verildi.