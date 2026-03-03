JPMorgan ve Goldman uyardı: Ralli öncesi sert düzeltme mi geliyor?

Küresel piyasalarda gerilimlerin etkileri sürerken, Wall Street’in iki büyük isminden temkinli mesajlar geldi. Goldman Sachs, kırılgan güven ve artan oynaklık nedeniyle ABD endekslerinde kalıcı bir yükseliş öncesi yeni bir geri çekilme olasılığına dikkat çekti.

Benzer şekilde Dimon da Orta Doğu’daki çatışmalar başta olmak üzere artan jeopolitik risklerin enflasyon baskılarını besleyebileceğini ve piyasanın bu riskleri yeterince fiyatlamadığını savundu. Ekonominin mevcut durumda güçlü seyrettiğini kabul eden Dimon, buna karşın “işlerin ters gitme olasılığının düşünüldüğünden daha yüksek” olduğunu belirterek, enflasyonun sonunda ekonomik yavaşlamayı tetikleyebileceği görüşünü dile getirdi.

JPMorgan CEO’su Dimon: Piyasanın coşkusu ile ekonomi uyuşmuyor

JPMorgan Chase & Co. CEO’su Jamie Dimon, Orta Doğu'daki çatışmalar gibi ortaya çıkan tüm riskler göz önüne alındığında, piyasada olması gerekenden daha fazla iyimserlik olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Dimon, "Şu anda ekonomi iyi gidiyor, varlık fiyatları yüksek. Bence olması gerekenden biraz daha fazla coşku var ama bunu yıllardır yaşıyoruz" dedi.

Piyasada "çok fazla rehavet" olduğu konusunda uyaran Dimon, enflasyonun risklerden biri olduğunu söyledi. Dimon, enflasyonu "partideki keyif kaçıran durum” olarak nitelendirdi.

Son dönemde patlak veren çatışmanın bu fiyat baskılarına "küçük bir miktar" daha ekleyeceğini belirten Dimon, "İşlerin ters gitme olasılığının diğer insanların düşündüğünden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Enflasyonun ekonomik gerilemeye neden olacağı kanaatindeyim" dedi.

Goldman Sachs: Kalıcı yükseliş öncesi gerileme gerekebilir

Goldman Sachs hisse senedi masası, kırılgan piyasa güveni ve dalgalanmaların, 7.000 seviyesini son aşma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanan S&P 500’ü savunmasız bıraktığını belirterek, ABD hisse senetlerinin kalıcı bir yükseliş kaydetmeden önce daha da gerilemesi gerekebileceği konusunda uyardı.

Gail Hafif ve Brian Garrett’ın dahil olduğu Goldman ekibi, müşterilerine gönderdiği notta “Bundan sonra tek yol aşağıya doğru” diye yazdı. Notta, büyük ölçüde destekleyici makroekonomik ortamın, hisse senetlerinin jeopolitik gerilimleri ve emtia fiyatlarındaki keskin dalgalanmaları telafi etmesine pek yardımcı olamadığı belirtildi ve yakın dönemde beklenen seyir için “acı verici” ifadesi kullanıldı. Goldman ekibine göre, mevsimsellik mart ayında da karışık görünüyor. Bu ay, 1928’e kadar geriye gidildiğinde S&P 500 için en kötü dördüncü ay olarak sıralanıyor ve ilk yarısı tarihsel olarak dalgalı geçiyor. 1 Mart’tan 14 Mart’a kadar olan dönemde ortalama kazanç sadece 30 baz puan, ancak 15 Mart’tan itibaren iki haftalık dönemde ortalama 80 baz puanlık bir artış görülüyor.

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon da Orta Doğu’daki çatışma gibi ortaya çıkan tüm riskler göz önüne alındığında, piyasada olması gerekenden daha fazla iyimserlik olduğunu belirtti. Dimon, pazartesi günü Miami’de düzenlenen şirketinin yıllık küresel kaldıraçlı finans konferansında Bloomberg Television’a verdiği röportajda, “Şu anda ekonomi iyi durumda, varlık fiyatları yüksek. Bence olması gerekenden biraz daha fazla coşku var, ama bunu yıllardır yaşıyoruz” dedi. Dimon, 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana yıllardır jeopolitik risk konusunda uyarıda bulunuyor ve bunun kariyeri boyunca diğer tüm endişeleri gölgede bıraktığını söylüyor.

Geçen yıl JPMorgan, önümüzdeki on yıl boyunca ABD’nin ekonomik güvenliğini ve dayanıklılığını güçlendirecek sektörlere 1,5 trilyon dolar yatırım yapma taahhüdünde bulundu ve Dimon, duyuruda “şimdi harekete geçmemiz gerekiyor” dedi. Piyasada “çok fazla rehavet” olduğunu söyleyen Dimon, enflasyonun risklerden biri olduğunu söyledi. Enflasyon için “partideki kokarca” ifadesini kullanan Dimon, “Son zamanlarda ortaya çıkan çatışma, bu fiyat baskılarına ‘birazcık’ katkıda bulunacak” diye ekledi. Dimon, “Bir şeylerin ters gitme olasılığının diğer insanların düşündüğünden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Enflasyonun ekonomik gerilemeye neden olacağını düşünüyorum” diye konuştu.