JPMorgan/Akçelik, TCMB’nin ara hedef kararını yorumladı

JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik, Bloomberg HT'ye yaptığı değerlendirmede TCMB'nin Enflasyon Raporu toplantısındaki en önemli gelişmenin TCMB'nin ara hedef açıklaması olduğunu belirtti.

Akçelik bunun olumlu bir iletişim değişikliği olduğunu ifade ederek "Bu sürpriz bir gelişmeydi. Daha önce enflasyon tahminleriyle birlikte piyasa ara hedeflerin de değiştiği şeklinde yorumlar yapıyordu, bu da Merkez Bankası'nın kredibilitesine dair soru işaretleri uyandırıyordu. Bundan sonra TCMB her iki iletişimi de kullanarak kendi tarafında enflasyon görünümünü nasıl gördüğünü ve ara hedeflerine ulaşmak için nasıl bir para politikası duruşu sergilediğini birbirinden ayrıştıracak. Bu bizce iletişim stratejisi açısından pozitif bir gelişme" yorumunu yaptı.

TCMB'nin yıl sonu ara hedef enflasyon tahmininin yüzde 24'te bırakıldığını hatırlatan Akçelik "bu da Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdüreceğini ve ara hedefe ulaşmak için ellerindeki aracı kullanacağını gösteriyor" dedi.

"Enflasyon ve TCMB beklentilerini değiştirmedik"

Akçelik TCMB'nin bugün para politikasında değişikliğe yol açacak bir iletişimde bulunmadığını dile getirdi ve yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 olarak koruduklarını, politika faizinin de yüzde 36'ya indirileceğini öngördü. Uzman "Enflasyon tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 29 bu yıl için korundu. Dolayısıyla TCMB'nin bugünkü iletişimi Eylül'de beklediğimiz 300 baz puan, Ekim ve Aralık'ta 200'er baz puanlık 2 indirim beklentimizi değiştirmedi" yorumunu yaptı.