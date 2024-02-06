JPMorgan'dan ABD seçimi yorumu

JPMorgan, bu yıl küresel piyasalarda yönü belirleyecek ana güçlerin enflasyon ve ABD seçimleri olacağını öngördü.

JPMorgan tarafından yaptırılan ve bugün yayınlanan ankete göre, yatırımcıların yüzde 27'si en büyük etkiyi enflasyonda görürken, bunu yüzde 20 ile Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimleri izliyor.

JPMorgan'ın Dijital Piyasalar Küresel Başkanı Eddie Wen, bu yıl makro ve risk olaylarına daha fazla odaklanmanın kısa vadeli dalgalanma yaratabileceğini ve özellikle ABD'nin aylık istihdam ve enflasyon rakamlarının açıklanmasına odaklanılacağını söyledi.

Geçen yılki ankette en üst sırada yer alan resesyon korkusu, ekonomik büyümenin beklentileri aşmasıyla yüzde 18 ile üçüncü sıraya geriledi.