JPMorgan'dan Bitcoin tahmini: Altın ve hisseleri geride bırakabilir

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JPMorgan Chase'in yatırım yönetimi birimi J.P. Morgan Asset Management, Bitcoin'e ilişkin uzun vadeli getiri beklentisini ilk kez yayımladı.

Kurumun 2027 Uzun Vadeli Sermaye Piyasası Varsayımları raporuna göre, Bitcoin'in önümüzdeki 10-15 yıllık dönemde yıllık bileşik getirisinin yüzde 10 olması öngörülüyor.

Raporda Bitcoin için yıllık aritmetik getiri beklentisi yüzde 20,9 olarak hesaplanırken, yıllıklandırılmış oynaklık tahmini yüzde 55 seviyesinde belirlendi.

Bitcoin'in getiri beklentisi altın ve hisselerin üzerinde

J.P. Morgan Asset Management'ın uzun vadeli tahminleri, Bitcoin'in yıllık bileşik getiri beklentisinin bazı geleneksel yatırım araçlarını geride bıraktığını ortaya koydu.

Kurum, Bitcoin için yüzde 10 yıllık bileşik getiri öngörürken, ABD büyük ölçekli şirket hisselerinde yıllık getiri beklentisini yüzde 7,5, altında ise yüzde 5,5 olarak açıkladı.

ABD gayrimenkul yatırım ortaklıkları (REIT) için aynı döneme ilişkin yıllık getiri tahmini yüzde 8,2 oldu.

Böylece Bitcoin, raporda karşılaştırılan bu yatırım araçları arasında en yüksek uzun vadeli bileşik getiri beklentisine sahip varlık olarak öne çıktı.

Bitcoin için yüzde 55 oynaklık tahmini

Raporda Bitcoin'in yüksek getiri potansiyelinin yanı sıra fiyat dalgalanmalarına ilişkin beklentilere de yer verildi.

J.P. Morgan Asset Management, Bitcoin'in yıllık aritmetik getirisini yüzde 20,9 olarak tahmin ederken, yıllıklandırılmış oynaklığını yüzde 55 olarak hesapladı.

Bu tahmin, Bitcoin'in uzun vadeli getiri potansiyeline rağmen yüksek fiyat dalgalanmalarıyla karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor.

Bitwise Yatırım Direktörü Matt Hougan, J.P. Morgan Asset Management'ın yayımladığı tahminleri değerlendirdi.

Hougan, söz konusu öngörülerin Bitcoin'i gelecek 10 yıl için en yüksek getiri beklentisine sahip varlık olarak konumlandırdığını belirtti.