JPMorgan'dan enflasyon tahmini: Yüzde 45,5
JPMorgan, Türkiye'de enflasyonun yükselmeye devam etmesini beklediğini değerlendirirken; manşet enflasyonun yıl sonunda yüzde 45,5 olacağını tahmin etti.
JPMorgan, dün yayınlanan mayıs ayı TÜFE rakamlarının ardından yayınladığı raporda, Türkiye'de yıllık manşet enflasyonun yükselmeye devam etmesini beklediklerini bildirdi.
Mayıs ayında enflasyonun dibe vurduğunu düşündüklerini belirten JPMorgan, yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitede yavaşlama beklense de, lirada devam eden değer kaybının, ücretlerde yapılması beklenen ayarlamaların ve vergi artırımlarının etkisiyle enflasyonun yükseleceğini savundu.
JPMorgan, mayıs ayında beklentilerine paralel olarak yüzde 39,6 seviyesinde gerçekleşen manşet enflasyonun yıl sonunda yüzde 45,5 olacağını tahmin etti.