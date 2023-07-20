JPMorgan’dan sıkılaşma öngörüsü
Uluslararası yatırım bankası JPMorgan'a göre TCMB yerel seçimlere kadar aşırı sıkılaştırmaya gitmeyecek.
ABD'li yatırım bankası JPMorgan'a TCMB'nin yerel seçimlere kadar aşırı sıkılaştırmaya gitmeyeceğini öngörüyor.
TCMB Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısında alınan 250 baz puanlık faiz artırım kararını değerlendiren JPMorgan, TCMB'nin Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kadar "aşırı sıkılaştırmaya" gitmeyeceğini savundu.
JPMorgan, 2023 sonu için TCMB politika faizi tahminini yüzde 30 olarak korudu.
Bununla birlikte büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize eden JPMorgan, Türk ekonomisi için 2023 büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 4'e çıkardı.
2023 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 50'den yüzde 57'ye yükselten JPMorgan, enflasyonun 2024 Mayıs ayında yüzde 64 seviyesinden tepe yapmasını beklediğini belirtti.