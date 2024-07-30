JPMorgan'dan TCMB tahmini: Ekim veya Kasım'da faiz indirimlerine başlamasını bekliyoruz

JPMorgan TCMB’den ilk faiz indirimi beklentisini paylaştı.

JPMorgan Kıdemli Türkiye Direktörü Mustafa Bağrıaçık fiyat düşüşlerinin zaman alacağına dair resmî yönlendirmeye rağmen dezenflasyon süreciyle birlikte faiz indirimlerinin Ekim ayı itibariyle başlayacağı tahminini paylaştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre uzman, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dirençli enflasyonun düştüğüne dair sinyalle Ekim veya Kasım’da faiz indirimlerine başlamasını bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Bağrıaçık, hükümetin son bir yıldır uyguladığı yeni ekonomik programın piyasalarda ‘büyük fark’ yarattığını, Türkiye’nin geçen sene rezervlerini son 5 yıldan daha fazla güçlendirdiğini belirtti.

Uzman Moody’s’in ülkenin kredi notunu 2 kademe artırmasının ardından bütçe açığındaki iyileşme ve borç/GSYH oranının görece düşük olması nedeniyle kredi notunun 12 aylık dönemde daha fazla artacağı görüşünü paylaştı.

Bağrıaçık ayrıca Türkiye’de birleşme ve satın almaların 2025’ten itibaren artmasını beklediğini söyledi.