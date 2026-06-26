JPMorgan’dan TCMB tahmini: Faiz indirimi süreci yeniden başlayabilir

ABD'nin dev yatırım bankası JPMorgan, Türkiye için 2026 yıl sonu faiz tahminini düşürdü. Banka bu güncelleme için, ABD- İran Savaşı'nda sağlanan ateşkes ile petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün etkisine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) son dönemde gelen parasal gevşeme sinyallerine işaret etti.

JPMorgan, merkez bankasının önümüzdeki ay haftalık repo ihalelerine muhtemelen yeniden başlayacağını ve bu adımın efektif fonlama faizini yüzde 40'tan yüzde 37'ye düşüreceğini belirtti.

Banka analistleri, "düşen enerji fiyatları ve TCMB'nin parasal gevşeme yanlısı sözlü yönlendirmeleri doğrultusunda" merkez bankasının 10 Eylül ve 22 Ekim'deki toplantılarının her birinde politika faizini 100'er baz puan indirerek yüzde 35 seviyesine çekeceğini öngördüklerini ifade etti.

Son 3 toplantıyı pas geçti

Merkez Bankası son üç toplantıda faize dokunmadı. Merkez Bankası ocak ayında gerçekleştirdiği 100 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 37'ye çekmiş, Ortadoğu'daki savaştan bu yana mart, nisan ve haziran toplantılarında faizi değiştirmemişti.

Merkez Bankası savaş sonrası piyasayı yüzde 40 faizle gecelik borç verme faizinden fonlamaya başlamıştı.