JPMorgan'dan Türkiye ekonomisi büyüme, enflasyon ve kur beklentisi

JPMorgan, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı değerlendirme raporunda büyüme, enflasyon ve faiz beklentilerini güncelledi. Banka, 2026 yılında ekonomik büyümenin yüzde 3 seviyesinde gerçekleşeceğini, 2027'de ise yüzde 4,6'ya yükseleceğini öngördü.

Enflasyonun yıl sonuna kadar gerilemesini bekleyen JPMorgan, 2026 sonu enflasyon tahminini yüzde 29, 2027 sonu tahminini ise yüzde 25 olarak açıkladı.

Raporda, döviz kurundaki düşük oynaklık sayesinde kur geçişkenliğinin önceki dönemlere göre daha sınırlı kaldığı, ancak enflasyon eğiliminin halen yüksek seyrettiği vurgulandı.

Bu nedenle 2026'nın ikinci yarısında faiz indirimlerinde temkinli olunması gerektiği ifade edildi.

Faiz beklentisi yüzde 35

Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinin 2026 sonunda yüzde 35, 2027 sonunda ise yüzde 30 seviyesine gerilemesini bekliyor.

Kur beklentisi

JPMorgan, yıl sonu cari açığın 48 milyar dolar ile gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yaklaşık yüzde 2,8'ine ulaşacağını tahmin etti.

Temmuz-ekim döneminde güçlü turizm gelirlerinin cari dengeyi destekleyeceği, 2026'nın dördüncü çeyreğine kadar rezervler üzerinde belirgin bir baskı beklenmediği ifade edildi.

Raporda ayrıca dolar/TL'deki yükseliş hızının artmasının beklendiği belirtilirken, bankanın yıl sonu dolar/TL tahmini 51,4, 2027 sonu tahmini ise 61,7 olarak açıklandı.